Slovenští důchodci dostanou zdarma tablety

Digitální gramotnost je v dnešní době čím dál tím důležitější, což si začalo nyní naplno uvědomovat i Slovensko. Oznámilo proto projekt, v rámci kterého chce vyškolit téměř 173 tisíc seniorů v používání informačních a komunikačních technologií a to zcela zdarma. To navíc není ani zdaleka všechno. Absolventi kurzu totiž zdarma dostanou tablety.

Projekt, který vyjde v přepočtu zhruba na 1,78 miliardy korun, je součástí slovenské části unijního fondu obnovy, který Evropská unie vytvořila ve snaze oživit ekonomiky členských zemí po koronavirovém útlumu. V pilotní části projektu bude školeno 1000 seniorů starších 65 let s tím, že naplno má být kapacita kurzu vyčerpána do konce roku 2026. O jaké tablety se bude jednat bohužel slovenské úřady neoznámily, stejně jako nevíme, jak dlouhý kurz bude a co vše bude obsahovat. Jelikož však dle slovenských průzkumů dvě pětiny tamních důchodců nedisponují počítačem, tabletem či smartphonem, je prakticky jasné, že bude výuka probíhat od naprostých základů a bude cílit na to, aby byli senioři schopni využívat elektroniku na elementární úrovni.