Slovenská firma vytvořila první iPhone 12 Pro Max s USB-C na světě, získat ho můžete i vy

Se zprávami o iPhonech s USB-C se v posledních týdnech a měsících doslova roztrhl pytel. Nikoliv však proto, že by je Apple oficiálně představil či se snad představit chystal, ale proto, že čím dál víc kutilů zvládá Lightning port za USB-C vyměnit. Zatímco však v minulosti se porty měnily prakticky jen u starších modelů, nyní tu máme ukázku toho, že to problém není ani u modelů novodobých.

Výměna Lightning portu za USB-C se podařila i slovenské firmě DEEP s.r.o, která se zaměřuje na výrobu elektroniky na zakázku. USB-C iPhone sice na zakázku nebyl a jednalo se tudíž “jen” o hobby projekt, nicméně vzhledem k tomu, že se podařil náramně, rozhodla se s ním jít firma “ven” a to konkrétně na eBay, kde zhruba za týden odstartuje jeho aukce. A o jaký že model se to vlastně jedná? To je právě hlavní unikum celé zápletky. DEEP se totiž pustil do upgradování iPhonu 12 Pro Max a to navíc takřka nového. Telefon byl totiž pouhé 3 měsíce v provozu, díky čemuž vypadá jako nový a i jeho kapacita baterie je parádní 99 %. Co se pak týče jeho upgradu na USB-C, firm se chlubí tím, že využila certifikovaný MFi čip od Applu, díky čemuž by tak měla být zajištěna naprostá spolehlivost. Tu ostatně, potvrdily i testy, které byly s telefonem prováděny, takže se jeho majitel nemá čeho bát. A co tedy nasazení USB-C umožňuje? V první řadě lepší konektivitu, jelikož lze díky němu telefon nabíjet například nabíječky od MacBooků či iPadů. Samozřejmostí je pak i lepší propojitelnost s příslušenstvím, u kterého je USB-C využíváno daleko častěji než právě Lightning. Synchronizace fotek, videí či souborů je pak u upgradovaného modelu samozřejmostí, stejně jako odolnost proti vodě, byť jen dle certifikace IPX4.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak DEEP na eBay svým kouskem uspěje a potažmo, zda se v budoucnu rozhodne svůj počin zopakovat. Pokud se ale v aukci alespoň přiblíží částkám, které byli schopní přes eBay vydělat první tvůrci USB-C iPhonů (řádově se jednalo o vyšší desítky tisíc dolarů), je více než pravděpodobné, že z dílny těchto slovenských šikulů ještě pár USB-C kousků uvidíme.