5 věcí, které (prozatím) nenabízí MacBooky Pro (2021)

Od představení zbrusu nových 14″ a 16″ MacBook Pro aktuálně uběhl již více než půlrok. Tyto stroje se dočkaly opravdu kompletního přepracování, a to jak na poli designu, tak i na poli hardwaru. Zmínit můžeme například navrácení základní konektivity, kterou profesionální uživatelé potřebují, společně s nabíjecím konektorem MagSafe, dále příchod mini-LED displeje s podporou ProMotion a profesionálních čipů Apple Silicon a mnoho dalšího. I přesto, že jsou tyto nové stroje naprosto úžasné, tak existuje několik věcí, kterých jsme se bohužel prozatím nedočkali. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 z nich.

Ethernet konektor

Pokud chcete zajistit stabilní a nejrychlejší internetové připojení, tak je nutné, abyste se k síti připojili prostřednictvím kabelu. Bohužel, přenosné jablečné počítače Ethernet konektorem nedisponují již po dobu několika let, a pokud chcete drátový internet připojit, je potřeba využít hub. Důvod absence Ethernet konektoru je jednoduchý – je totiž vyšší, než samotné tělo MacBooků, takže se zde jednoduše nevleze. Elegantně to však Apple vyřešil například u 24″ iMacu. Na jeho těle byste Ethernet taktéž hledali marně, Apple jej však umístil do napájecího adaptéru, díky čemuž mimo jiné minimalizujete nepořádek v podobě kabelů na vašem stole. Když se podíváme na velikost napájecích adaptérů k MacBookům Pro, rozhodně zde místo na Ethernet konektor vidíme.

Podpora Wi-Fi 6E

U připojení k internetu zůstaneme ještě i u tohoto odstavce. V případě, že nepotřebujete extrémně stabilní a rychlý internet a postačí vám bezdrátové připojení, tak stačí, abyste se k síti připojili prostřednictvím Wi-Fi. Pravdou je, že Wireless Ethernet Compatibility Aliance se neustále snaží Wi-Fi určitým způsobem vylepšovat. Aktuálně nejnovější verzí Wi-Fi je ta s označením 6E a bohužel prozatím není u jablečných počítačů k dispozici. Wi-Fi 6E nabízí stejné vlastnosti a možnosti jako Wi-Fi 6, přichází však s vyšším výkonem, menší odezvou, vyšší rychlostí a rozšíření do pásma 6 GHz. Doufejme tedy, že se již brzy dočkáme.

5G konektivita

Mnoho konkurenčních přenosných počítačů již prakticky zcela běžně nabízí kromě Wi-Fi a Bluetooth také 5G konektivitu. Apple však prozatím s nějakým podobným zařízením, které by mohlo využívat připojení k síti páté generace, nepřišel. Co se 5G ve světě Applu týče, tak je nutné zmínit, že ho podporují například iPhony 12 a novější, společně s nejnovějšími generacemi iPadu Pro, Air a mini. Přidat podporu 5G do jablečných počítačů by tak rozhodně neměl být problém, ba naopak by se mělo jednat o prakticky totožný postup jako například právě u iPadů. Tak nějak to ale všeobecně vypadá, že si Apple u 14″ a 16″ MacBooku Pro jednoduše nechává prostor na vylepšení. Doufejme tedy, že se za pár měsíců dočkáme aktualizovaných MacBooků Pro, které s veškerými chybějícími funkcemi a technologiemi přijdou.

Připojení 4K displeje se 120 Hz

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak se kalifornský gigant rozhodl u 14″ a 16″ MacBooku Pro (2021) navrátit zpět základní konektivitu v podobě čtečky SD karet, MagSafe a HDMI. Bohužel se ale ukázalo, že Apple prostě a jednoduše nesáhl po tom nejlepším, co mohl. Po představení nových MacBooků Pro jsme očekávali, že konektor HDMI bude ve verzi 2.1, nakonec se ale ukázalo, že kalifornský gigant využil „jen“ HDMI 2.0. To s sebou samozřejmě přináší určitá omezení, například nemožnost připojit skrze tento HDMI konektor 4K displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Uživatelé se tak s HDMI 2.0 konektorem musí prostě a jednoduše spokojit s možností připojení 4K displeje s maximální obnovovací frekvencí 60 Hz. Ani skrze Thunderbolt konektory bohužel 4K monitory se 120 Hz nepřipojíte, namísto toho ale u modelů s M1 Pro můžete připojit až dva 6K monitory s 60 Hz, u modelů s M1 Max pak dokonce tři 6K monitory s 60 Hz a k tomu jeden 4K monitor s 60 Hz.

Podpora UHS-III SD karet

Podobný osud jako HDMI bohužel potkal i čtečku SD karet, která se do MacBooků navrátila po zhruba sedmi dlouhých letech. Když Apple nové MacBooky Pro představil, opět jsme i u čtečky SD karet očekávali, že sáhl po tom nejlepším, po čem mohl. Opak je ale pravdou, jelikož čtečka SD karet v MacBoocích Pro (2021) nepodporuje karty s označením UHS-III, díky kterým je možné přenášet data až s rychlostí 624 MB/s. Tímto ale zklamání bohužel nekončí. Zmíněné jablečné počítače pro profesionály sice podporují karty UHS-II, bohužel však ale s maximální rychlostí 250 MB/s. Maximální rychlost SD karet UHS-II je 312 MB/s, takže MacBookům Pro chybí k maximu 62 MB/s, což je relativně dost.