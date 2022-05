Podívejte se, jak to vypadá ve studiích, kde Apple tvoří obsah pro Fitness+

Když Apple v prosinci 2020 světu představil službu Fitness+ točící se okolo cvičení podle předtočených videí a jeho následného měření přes Apple Watch, nejednoho jablíčkáře tím velmi potěšil. V době vrcholu pandemie koronaviru totiž klasická fitness centra navštěvovat nešla a někteří lidé proto tak úplně nevěděli, jak mají vlastně cvičit či hledali do cvičení motivaci. A nyní – tedy zhruba rok a půl po startu služby – máme konečně možnost detailně nahlédnout do studií, ve kterých videa pro Fitness+ vznikají.

Do studií byla pozvána Applem konkrétně youtuberka Justine Ezarik, kterou zná jablíčkářská komunita zejména pod přezdívkou iJustine. Video, které z návštěvy vzniklo a které si můžete pustit pod tímto odstavcem, zachycuje poměrně monstrozní komplex studií, ve kterých není nouze o nejrůznější posuvné systémy a kolejnice sloužící pro pohyb kamer a další audiovizuální techniky. Zkrátka a dobře, je rozhodně o co stát a hlavně co vidět. Video níže si tedy rozhodně nenechte ujít.