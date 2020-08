Majitelé Apple Watch si již brzy užijí další exkluzivní fitness výzvu za odznáček

Jste-li příznivci speciálních fitness výzev pro majitele Apple Watch, následující řádky vás zaručeně potěší. Apple totiž chystá zanedlouho další výzvu, v rámci níž budete moci získat speciální odznáček do vaší sbírky. Kromě něj vám kalifornský gigant za splnění nadělí i samolepky do FaceTime a iMessage, které budou výzvou inspirovány. A o co že půjde tentokrát? Jak je v posledních letech v srpnu zvykem, oslavovat budeme nároční parky.

Letošní fitness výzva na oslavu národních parků bude dohromady již třetí “parkovou” výzvou. První totiž Apple uspořádal už v roce 2018 a navázal na ní o rok později oslavami 100. výroční národního parku Grand Canyon. Letos se pak vrací zpět ke kořenům výzvy a hodlá slavit národní parky obecně. Fitness výzva odstartuje konkrétně v neděli 30. srpna a k jejímu splnění bude stačit ujít, uběhnout či ujet na invalidním vozíku alespoň 1,6 km a tento pohyb zaznamenávat přes jakoukoliv aplikaci kompatibilní s aplikací Zdraví. Jaké odměny má za splnění Apple nachystané si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce.

Fitness výzva bude jako již tradičně dostupná hned od rána a to po celý den. Hodinky vás na ní navíc minimálně den dopředu upozorní, aby vám akce neunikla, což by byla velká škoda – odznáček a samolepky v letošním designu výzvy budou totiž k získání jen a pouze 30. srpna. Tak pohybu zdar!