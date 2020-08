Recenze fitness náramku Xiaomi Mi Smart Band 5: Nejlepší fitness náramek na trhu

Milovníci nositelného příslušenství se konečně dočkali, neboť Xiaomi před nějakým tím týdnem představilo globální verzi nejoblíbenějšího fitness náramku na světě, kterým je bezeporu Mi Band, jenž tradičně nabízí dlouhou výdrž baterie a minimalistický design. Mnozí z těch, kteří na nový model čekali, jistě hltali veškeré spekulace ohledně displeje, jenž měl být údajně v podstatě přes celou přední stranu, či podpoře NFC i v našich luzích a hájích. Byť se tato očekávání nenaplnila, náramek se skutečně v mnoha ohledech posunul kupředu. Má ale smysl přecházet z předchozí generace na tuto, jež je již pátou v řadě? Na to se nyní společně podíváme.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve ale jako obvykle k obsahu balení. První novotou je rozhodně změna názvu, neboť na černé krabičce s vyobrazením náramku a velkého čísla „5“ stojí nápis „Mi Smart Band 5“. Kdo je tedy poctivým uživatelem předchozích generací, může si na změnu chvilku zvykat a mohu říct, že už jsem několikrát náramek nazval předchozím prostým názvem – „Mi Band“. Obsah balení asi nikoho nepřekvapí, neboť v něm naleznete pouze samotné zařízení, klasický černý pryžový náramek, manuál a nabíjecí kolébku. Pokud pohlédneme na technické specifikace, displej povyrostl od předchozí generace z 0,9“ na 1,1“ Amoled, přičemž rozlišení je nyní 126 x 294 pixelů. Kapacita baterie je pak 125 mAh a výrobce garantuje výdrž až 20 dní. S občasným měřením tepu a využíváním sportovních aktivit jsem se ale dostal na nějakých 13 dní, což je také skvělý výsledek. Doba nabíjení trvá pak přibližně 2 hodiny. Dále zde najdeme 3-osý akcelerometr, 3-osé gyroskopické sensory a senzor srdeční frekvence PPG. Hmotnost je pouze 23,3 gramů. Bluetooth je samozřejmě ve verzi 5.0 a stupeň krytí IP 68.

Párování

Kdo kdy vlastnil produkt od Xiaomi či předchozí verzi, nebude způsobem párování nikterak překvapen a v tomto postupu se změna nekoná. Pro pořádek ale zmíníme, že je třeba stáhnout z App Store či Google Play aplikaci Mi Fit. Po jejím zapnutí je třeba, stáhli-li jste si ji prvně, provést krátkou registraci, kde kromě e-mailu vyplníte věk, pohlaví, výšku a váhu. Poté stačí kliknout na „Přidat zařízení“, zvolit „náramek“ a čekat. Po pár sekundách bude třeba stvrdit spárování na náramku. Jakmile tak uděláte, máte vyhráno. Samotná aplikace je přehledná a v češtině, což je vždy dobré znamení. Můžete zde spravovat notifikace, ciferníky, upravovat četnost srdečního tepu, budík, připomínky, nastavení zobrazení položek na hodinkách, prohlížet sportovní aktivity, nastavit denní cíle a podobně.

Design

Nyní krátce k designu, jelikož ten se téměř nezměnil. Pokud dáte k sobě Mi Smart Band 5 a Mi Band 4, rozdíl prakticky nepoznáte. Náramek má stále oválný tvar s barevným displejem na přední straně, na jejíž spodní části je dotyková plocha pro probuzení hodinek a „krok zpět“. Na spodní straně je pak stejný sestava senzorů i pinů na nabíjení. Výrazná změna nastala ve způsobu nabíjení. Zatímco dříve jste měli kolébku na celý fitness náramek, kdy jsem zpočátku měl velké problémy jej z ní dostat, dnes dostanete k Mi Smart Band 5 malou kolébku, která se k nabíjecím pinům připne dostatečně silným magnetem. V tomto směru tedy jde o jistojistě vítaný posun kupředu. Byť jsou náramky na první pohled téměř k nerozeznání, stejné nejsou. Nejnovější generace je o něco větší, přičemž širší je hlavně prostor na obvodu, kde se „uchytává pásek“. Na každý pád to znamená, že pryžové ani jiné náramky kompatibilní nejsou. Abych to uvedl na pravou míru, do pryžového náramku předchozí generace Mi Smart Band 5 napasujete, budete ovšem muset použít sílu. Pak je otázkou, jak dlouho materiál tento nápor snese.

Náramek

Nyní se podívejme do menu náramku. Opět zde najdeme ikony Stav, Ciferník, Cvičení, Srdeční tep, Počasí, Oznámení a Více. Mi Smart Band 5 nabízí ale i PAI, což je v podstatě každodenní sportovní výzva, kterou když splníte, bude to jakýmsi ukazatelem zdravého životního stylu. Jde tedy jen o každodenní motivaci se hýbat. Dále zde narazíte na ikonku Stres. Není asi třeba vysvětlovat, co má tato funkce vypovědět. Je však třeba mít na paměti, že jde o levný náramek, který míru stresu bude zobrazovat spíše jen velmi obrazně. Jelikož jsem se během testování do stresové situace nedostal, nemohl jsem funkci řádně vyzkoušet. Ovšem když jsem testoval, nikdy jsem ve stresu, ani podle náramku, nebyl. Dále narazíte v menu na ikonku Dýchání, kdy si nastavíte, po jak dlouhou dobu vás bude náramek nabádat ke správnému dýchání, Jedná se o stejnou funkci, na kterou narazíte i u Apple Watch. Dále zde naleznete na ikonku Událost, kterou je třeba samozřejmě do hodinek vložit skrze aplikaci. V menu nově narazíte i na ikonu cyklus, což ocení hlavně dámy. Novinkou v položce „Více“ je možnost ovládat fotoaparát a sledovat přímo v hodinkách světový čas, přičemž v aplikaci můžete přidávat/upravovat města dle vašeho gusta. V této položce, stejně jako v předchozí generaci, můžete také měnit ciferníky. Když se vrátím přibližně o rok zpět, Mi Band 4 nabízel už v prvopočátcích po uvedení do prodeje značné množství ciferníků, avšak použitelných jich bylo asi pět. Zbytek sestával z ne příliš atraktivní anime tématiky, přičemž časem se situace samozřejmě zlepšila. U Mi Smart Band 5 je to naprosto jinak a dlouho budete přemýšlet, jaký ciferník si vlastně ponecháte. Pokud se podíváte v galerii na boku odstavce na popis ikonek, vidíte, že je anglický. Nemějte ale strach, náramek diakritiku zobrazuje. Kompletní čeština je avizovaná na říjen.

Vlastní zkušenost

Nyní se dostaneme k samotnému testování. Mi Smart Band 5 jsem dal na ruku spolu s Mi Band 4 a vyrazil na výlet. Před samotným testem byl na hodinkách rozdíl 400 metrů a 700 kroků. Jak můžete vidět v galerii na boku odstavce, po nějakých 15 kilometrech byl rozdíl zhruba 450 kroků a 900 metrů, což je poněkud divné, ovšem při této vzdálenosti nějaké ty odchylky čekáte. Poté jsem zapnul aktivitu chůze, kdy po dvou hodinách byla, vzhledem k mobilu s GPS poblíž, vzdálenost totožná, ovšem Mi Band 4 ukazoval o zhruba 650 kroků více. Ač je to maličkost, musím poznamenat, že při zvednutí ruky svítí displej nejnovějšího modelu zhruba o 2 sekundy déle, což je jistě dobře. Nový model má navíc košatější sportovní využití, jelikož zde naleznete venkovní běh, běžecký pás, jízdu na kole, jízdu v hale, chůzi, eliptický trenažer, veslovací trenažer, jógu, švihadlo, plavání a volný styl. Důležitý při zdravotním stylu je rovněž spánek, jehož měření dle mého názoru odpovídá. Tato funkce byla ostatně dost vylepšena, neboť nyní zaznamenává spánek uživatele po celý den, včetně monitoringu REM fází. Potíže jsem neměl u tohoto náramku ani s notifikacemi. Nemusíte mít tedy strach, že by vám cokoli uniklo. Pochvalu zaslouží i plynulost systému, jelikož u předchozí generace bylo například přecházení skladeb poměrně pomalé. Tato funkce je zde nyní o poznání svižnější. Nic ale není dokonalé. Jak uvádím výše, jsem velký fanoušek těchto náramků. Jednoznačně ovšem musím vytknout tloušťku, jelikož Mi Smart Band 5 by rozhodně mohl být tenčí. To je tedy aspekt, který se, doufám, do příštího roku zlepší. Dále bych uvítal GPS a možnost využít náramek k placení. Zbožným přáním by pak bylo vnitřní úložiště na hudbu, to by ovšem příslušenství výrazně podražilo.

Resumé

Závěrem si musíme říct, zda se vyplatí přecházet z předešlé generace. Máme zde obdobný design, větší displej a vícero funkcí. Záleží tedy na každém, jak náramek využívá. Pokud jej máte pouze na ruce s tím, že se tu a tam podíváte, kolik jste ušli kroků, ponechal bych klidně Mi Band 4. Pokud oceníte větší displej, vícero sportovních režimů, klidně běžte do nejnovějšího modelu a předchozí generací někoho obdarujte, jelikož jde stále o skvělé příslušenství. Jste-li vlastníkem Mi Bandu 3 či staršího a Mi Band 4 vás neoslovil, je toto zařízení přesně pro vás a berte jej všemi deseti. Mi Smart Band 5 rozhodně nezklamal, a i když se nevyplnily všechny optimistické spekulace, jde dle mého názoru za tuto cenu o nejlepší fitness náramek na trhu.

