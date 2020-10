Jen pro 5 z vás: Získejte skvělé fitness náramky Fitbit Charge 4 s výraznými slevami

Komerční sdělení: Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme si pro vás stejně jako v minulých týdnech nachystali nedělní slevovou akci, díky které můžete výrazně ušetřit. Tentokrát se sleva týká dvojice fitness náramků od Fitbit. Slevu získáte po zadání slevového kódu lsafitbitcharge do pole pro slevový kód. Ale pozor, platnost kódu je omezena na 5 využití. Nakupovat je tedy třeba rychle.

Zkopírovat

Sháníte parádní fitness náramek? Pak pro vás máme jeden typ, na kterém můžete navíc nyní díky nám ušetřit nemalé peníze. Řeč je konkrétně o fitness náramku Charge 4 od Fitbit a to jak v klasické edici, tak i ve speciální edici s jiným typem řemínku. Tento náramek nabízí kromě líbivého designu a klasických prvků v čele se zrcadlením upozornění z telefonu i vestavěnou GPS sloužící pro lepší monitoring vašich outdoorových sportovních tréninků, nepřetržité sledování srdeční frekvence či sledování spánku. Náramek je navíc vybaven NFC, které mu umožňuje využití Fitbit Pay. Co se týče výdrže baterie, potěší u něj slušných 7 dní. Za zmínku rovněž stojí česká lokace nebo voděodolnost do 50 metrů. Ve standardní edici má náramek silikonový řemínek, ve speciální edici se pak pyšní vlněným řemínkem, přičemž v balení je spolu s ním i klasický černý.

Běžná cena standardní edice Fitbit Charge 4 je 4190 korun, díky slevovému kódu lsafitbitcharge jej však můžete získat jen za 3562 korun.

Běžná cena speciální edice Fitbit Charge 4 je 4790 korun, díky slevovému kódu lsafitbitcharge jej však můžete získat jen za 4072 korun.