Jak přišel Dr. Dre kvůli jedinému facebookovému videu o 200 milionů dolarů od Applu

Od koupě společnosti Beats Applem uplyne letos již neuvěřitelných 8 let. I po takto dlouhé době nicméně vyplouvají na světlo světa zajímavé informace, které tehdejší proces koupě jablíčkářům čím dál tím víc poodhalují. Pár zajímavých detailů zveřejnil ve své knize i Tripp Mickl, který v minulosti v Applu pracoval a který se nyní rozhodl jít se svými příhodami ven.

Pokud jste si mysleli, že byli všichni v Applu z nápadu koupit Beats nadšeni, jste na omylu. Jimmymu Iovinemu, který tehdy působil na jedné za manažerských pozic v Beats, mělo údajně trvat extrémně dlouho, než vedení kalifornského giganta v čele s Timem Cookem přesvědčil o tom, že má do Beats smysl “jít”. Už tehdy se totiž hovořilo o částce přesahující 3 miliardy dolarů, což bylo na tehdejší poměry něco nevídaného. Když se Iovinemu podařilo vedení Applu přesvědčit, bylo klíčové, aby si pro koupi udrželo nadšení a tedy aby se neobjevilo něco, co by ji mohlo znechutit. To se však přeci jen stalo. Následující den po přesvědčení vedení Applu totiž Dr. Dre, který byl zakladatelem Beats a jeho část vlastnil, “propálil” v jednom z videí na Facebooku, že se stal prvním miliardářem v hip-hopu. Část, kterou Dre vlastnil, totiž právě hodnotě více než jedné miliardy dolarů odpovídala.

Chování Dr. Dreho samozřejmě neuniklo ani Applu, který si jak ho, tak Iovineho povolal a to přímo na kobereček k Timu Cookovi. Ten měl být sice zklamaný z celé situace, dokázal však zachovat klid a akvizici Beats neodpískal. Chování Dreho však využil Cook jako páku ke snížení finální částky za společnost a to konkrétně o 200 milionů dolarů. Za jedno jediné facebookové video se tedy jedná o naprosto neuvěřitelnou částku, se kterou však Dre i Iovine přesto souhlasili. Beats se tedy nakonec prodalo za 3 miliardy dolarů namísto původních 3,2 miliard, přičemž 2,6 miliard dolarů bylo vyplaceno v hotovosti a zbytek pak v akciích.