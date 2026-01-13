Alza má ve slevě spoustu originálních Apple a Beats krytů! Zlevnily i další produkty

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi fanoušky příslušenství z dílny Beats, potažmo Applu, máme pro vás dobrou zprávu. Alza totiž zařadila do svého Mega výprodeje kryty z dílny Beats, potažmo pak pouzdra od Applu, které lze díky tomu sehnat za bezkonkurenční ceny. Skladové zásoby jsou přitom zatím podle všeho poměrně dobré, takže je rozhodně z čeho vybírat. A co víc – ceny, které jsou u krytů a pouzder na staveny, jsou opravdu lákavé. Je tedy rozhodně o co stát.
Vedle krytů jsou pak k dispozici ve slevě i Apple Watch Series 11 a to konkrétně ve dvou konfiguracích. Na výběr je z hliníkové a z titanové varianty, v obou případech ve variantě 42mm. Pokud vám tedy tato velikost stačí, je pro vás nyní ideální příležitost ke koupi.