The Defiant Ones: Příběh o tom, jak Dr. Dre prodal svou firmu Applu za 3 miliardy dolarů

Jimmy Iovine a Dr. Dre. Je jedno, jaký hudební styl posloucháte nebo koho v muzice uznáváte, tato dvě jména ovlivnila svou produkcí celý svět. Neexistuje nikdo, kdo by dělal muziku a nechtěl by se dostat do studia s jedním z těchto mužů. Jsou to právě oni, kteří produkovali hudbu těch nejlepších z nejlepších, jako jsou John Lennon, Bruce Springsteen, Lady Gaga, Eminem, 2pac, Patti Smith, U2, Gwen Stefani, Snoop Dogg, 50 cent a mnoho dalších. I kdyby tahle dvojice zůstala jen u produkování hudby, i tak by patřila mezi nejúspěšnější muže na světě, co se businessu týká. Ovšem nebyl by to Dre a Iovine, kdyby zůstali u produkce a tak v roce 2006 založili společnost Beats Electronics, která zaplavila trh sluchátky a reproduktory se značkou Beats by Dre.

Když vaši kamarádi patří mezi největší hvězdy nejen na hudební scéně a sluchátka se najednou objevila na uších lidí jako je LeBron James, Nicki Minaj, LiL Wayne nebo Eminem, stala se téměř ze dne na den tím, co chtěl každý teenager na světě. Firma rostla neuvěřitelným tempem až do roku 2014. Bylo konkrétně 9. 5. 2014 a Dr. Dre spolu se svým kamarádem Tyresem Gibsonem zveřejnil nechvalně známé video, ve kterém řekl celému světu, že se stal prvním miliardářem v Hip-Hopu. Celému světu od této chvíle bylo jasné, co se stalo. Společnost Apple koupila Beats Electronics a vzhledem k tomu, že jedinými majiteli byli Jimmy Iovine a Dr. Dre, rozdělili si mezi sebe částku 3 miliardy amerických dolarů.

Pokud chcete celý tento příběh slyšet úplně od začátku a to slovy přímo Jimmyho Iovina a Dr. Dreho a jejich přátel jako je Ice Cube, Eminem Patti Smith nebo třeba Bruce Springsteen, pak se podívejte na dechberoucí dokument The Defiant Ones. Ten je nyní dostupný na Netflixu a jedná se o čtyřdílnou sérii, přičemž každý díl má okolo hodiny a dozvíte se v nich celý příběh o tom, jak se z chudého kluka z Comptonu stal jeden z nejvlivnějších, nejbohatších a nejúspěšnějších lidí na naší planetě.