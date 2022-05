Instagram se chce více přiblížit TikToku

Na Instagramu je testována novinka, která jej má více přiblížit TikToku. Instagram se rozhodl zaexperimentovat a hodlá rozšířit fotky a videa a vytlačit je tak více do popředí. Šéf Instagramu Adam Mosseri potvrdil test ve videu zveřejněném na Twitteru a uvedl, že v některých kanálech se začnou objevovat „vyšší fotky a videa“. Tedy že při prohlížení zaberou podstatnější část obrazovky.

Jak můžete vidět na níže umístěné fotografii, fotka se v takovém případě rozprostírá přes daleko větší plochu. Konkrétně pak přes nick uživatele a ikony pro like, komentáře, sdílení včetně popisu fotografie uživatele. Jednalo by se zřejmě o příjemnou změnu a celá aplikace by mohla vypadat daleko svěžeji. Přiblížit se TikToku není avšak žádným překvapením. Instagram dlouhodobě trápí, že uživatelé vkládají do Reels videa prvně publikovaná na TikToku. Nedávno dokonce na uživatele apelovali, aby s tím přestali. Koncem dubna šéf Instagramu uvedl, že nový algoritmus bude obsah z TikToku upozaďovat. Pokud tedy test projde, jednalo by se o zásadní designovou změnu. Co se novinek a Instagramu týče, platforma v současné době testuje taktéž možnost trvale „připíchnout“ fotky a videa do horní části profilu, což by ocenili především influenceři, jelikož by tak jejich spolupráce mohly být při návštěvě profilu ihned na očích.