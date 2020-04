YouTube vyráží do boje proti TikToku okopírováním jeho hlavní funkce

Sociální síť TikTok, která umožňuje nahrávat krátká vtipná videa a sdílet je s celým světem, zlákala již více než miliardu a půl uživatelů, což se dosud povedlo snad jen Facebooku a Instagramu. Ostatní technologičtí giganti se tedy pochopitelně touto platformou z dílny ByteDance cítí ohroženi a zahnání do kouta, a proto přicházejí s novými funkcemi, které jí mají konkurovat a přilákat zpět pár zbloudilých duší. Nejinak je tomu i u YouTube, potažmo Googlu, který se rozhodl na TikTok zaútočit přímo pomocí krátkých videí Shorts.

Boj mezi východními a západními technologickými giganty neustává, o čemž by mohly společnosti jako Google a ByteDance vyprávět. Právě druhá zmiňovaná firma totiž před pár lety přišla s poměrně unikátním nápadem v podobě TikToku, který zlákal miliardy uživatelů a nastolil nový internetový trend. YouTube se však jaksi zapomnělo přizpůsobit konkurenčnímu prostředí a dočkalo se sice mírného, ale zato stálého úbytku uživatelů, kteří s radostí přestoupili ke konkurenci. To se ale snaží Google napravit pomocí funkce Shorts, tedy krátkých videí zabudovaných přímo do platformy, jenž budou připomínat TikTok a zároveň využijí obrovské knihovny licencovaných skladeb, kterými YouTube disponuje. Všechny z dostupných písniček tak budete moci bez váhání ve svých krátkých nahrávkách využít. To by výrazně narušilo monopol konkurence a zároveň by se Google tímto krokem otevřel zcela novému trhu.

Pokud by se navíc funkce Shorts ukázala jako nevídaný úspěch, technologický gigant by měl důvod oslavovat nejen kvůli přílivu nových uživatelů, ale také kvůli předplatnému v podobě Premium, které by díky tomu mohla konkurovat například Apple Music nebo Spotify. Stále se však jedná o poměrně divoké spekulace, které zatím nebyly oficiálně potvrzeny. Na nový obsah si tak pravděpodobně ještě nějakou dobu počkáme, Google chce totiž vypilovat detaily a přijít s něčím, co konkurenci pořádně zavaří pod kotlem. Rozhodně se ale jedná o ambiciózní nápad, který by rozpohyboval stojaté vody a přiměl by obě společnosti více se snažit a zapůsobit na potenciální uživatele.