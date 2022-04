Hra Knotwords se pokouší na iPhonech navázat na úspěšné Wordle

Před několika měsíci se zdvihla do čela nejpopulárnějších her jednoduchá slovní hříčka Wordle. V ní se luštící snaží uhodnout pětipísmenné slovo v co nejmenším počtu pokusů. Jednoduchost konceptu a fakt, že se svými výsledky začali chlubit i populární herní vývojáři, katapultoval Wordle až na oficiální stránky slavných New York Times. Úspěch Wordle přitom otevřel cestu dalším projektům, jež sázejí na jednoduchost hraní si se slovíčky. Přesně taková je totiž i novinka Knotwords od vývojářů Zacha Gage a Jacka Schlesingera. Ta na první pohled sice připomíná spíše klasické švédské křížovky, namísto nápověd ale na jejím herním plánu najdete pouze množiny písmen k různému kombinování.

Herní pole jsou v Knotwords rozdělená do jednotlivých sekcí. V každé ze sekcí přitom můžete použít pouze určitá písmena. Všechny oddělené řádky a sloupce poté musí obsahovat řádná slova. Vývojáři dle svých slov hru vyvinuli na premise, že na švédských křížovkách nejsou nejzajímavější chytré nápovědy, ale právě samotná mřížka, obsahující přehledně seskládaná slova. Novátorský přístup charakterizuje i jiné hry Zacha Gage. S jeho jménem jste se mohli setkat například v náhodně generovaných šachách Really Bad Chess nebo pro moderní telefony redesignovaný kulečník Pocket-Run Pool. Stejně jako jeho předchozí hry, i Knotwords se snaží představit si novým způsobem již zavedený herní koncept. Pokud se o jeho originalitě chcete přesvědčit sami, můžete si hru zdarma stáhnout z App Storu.