Muž díky AirTagu vystopoval ztracená zavazadla, nyní se o svůj příběh dělí přes PowerPoint

Malý lokalizátor od Applu může být velmi dobrý pomocník. Když Apple po mnoha spekulacích konečně představil své malé lokalizátory AirTag, poskytl jablíčkářům možnost kvalitního dohledu nad svými věcmi. Své o tom ví taktéž Elliot Sharod, který ztratil zavazadla z návratu ze svatební cesty.

Nedávné líbánky Elliota a jeho ženy Helen mají velmi akční závěr. Vraceli se totiž z Jižní Afriky do Spojeného království. Zakoupili letenky, které počítaly s mezipřestupy v Abu Dhabi a Frankfurtu. Ve Frankfurtu bylo ale kvůli pandemii nutné přestoupit na jiný let. Když se vrátili do Spojeného království, zjistili, že jejich zavazadla nedorazila. Elliot naštěstí do zavazadel umístil AirTagy. Po otevření aplikace Find My bylo jasné, že zavazadla se nachází ve Frankfurtu. Letecká společnost Aer Lingus jim slíbila, že zavazadla budou ihned doručena k nim domů. Příběh ale nekončí, neboť následující den jim dorazila pouze dvě zavazadla ze tří. Po několika hovorech a e-mailech jim ale letecká společnost vstříc nevyšla. Z Find My zjistil, že taška dorazila do Londýna, a že se začala pohybovat. Jelikož to nejspíše znamená její odcizení, rozhodl se vytvořit PowerPointovou prezentaci, kterou sdílel na Twitteru. Dosud není známo, zda se taška našla. Policie byla taktéž zkontaktována a čeká se, jak to dopadne. O výsledku vás budeme informovat.

Hi @AerLingus – perhaps a PowerPoint presentation on the journey you’ve sent my lost/stolen bag on will help?

I’ve told you multiple times where it is and you’re doing nothing about it.

This has been a shocking experience with you pic.twitter.com/105BdEM7MU

— Avios Adventurer 🇬🇧🇿🇦🇹🇷🇰🇭 (@aviosAdventurer) April 22, 2022