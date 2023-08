Lžou vám letecké společnosti, kde jsou vaše zavazadla? Opravdu nejste sami

Někdy nám AirTagy vyprávěly vtipné historky o ztracených zavazadlech, která jedou na lepší dovolenou než jejich majitelé. Někdy to jsou mnohem temnější příběhy. Tento ale patří do kolonky těch šťastnějších. AirTag totiž znovu zachránil zavazadlo, které nebylo tam, kde mělo být a nebylo ani tam, kde letecká společnost tvrdila, že je.

Kanaďan Winston Sih popisuje, jak měl letět 14. srpna se společností United Airlines z Chicaga do Toronta, nicméně jeho let byl odkloněn přes Washington DC. Spolu s ním samozřejmě měla být odkloněna i zavazadla. A tady se to zamotává. Jak jistě tušíte, po příletu zavazadlo nikde. United Airlines slíbilo, že jej nicméně doručí majiteli domů. Jenže Sih díky AirTagu v zavazadle viděl, že je s ním ve Washingtonu. Když na toto upozornil, společnost tvrdila, že je zavazadlo stále ve v Torontu.

Fotogalerie AirTag letiště AirTag skrabance LsA 3 AirTag skrabance LsA 8 AirTag skrabance LsA 5 AirTag skrabance LsA 6 AirTag skrabance LsA 7 AirTag skrabance LsA 4 Kozene pouzko AirTag LsA 11 Kozene pouzko AirTag LsA 12 Kozene pouzko AirTag LsA 10 Kozene pouzko AirTag LsA 9 Apple AirTag LsA 14 Apple AirTag LsA 15 Apple AirTag LsA 16 Apple AirTag LsA 17 Apple AirTag LsA 18 Apple AirTag LsA 20 Apple AirTag LsA 9 Vstoupit do galerie

Příběh má nicméně dobrý konec. I když to bylo hledat jako jehlu v kupce sena, tak se nakonec Sih pro zavazadlo dostal, což mu ušetřilo spoustu čekání. Stálo ho to ale hodně domlouvání a dokazování skrze jeho iPhone, že je zavazadlo skutečně tam, kde ho na mapě ukazuje. Jen to dokládá fakt, že AirTag je v dnešní době nutnost. Pokud vás tedy ještě čeká letní dovolená, určitě si nezapomeňte do svých zavazadel AirTagy také přibalit.