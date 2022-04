Jak Steve Jobs reagoval na první ukázku FaceTimu

V dnešní době jsou již služby iMessage a FaceTime spolu s jejích příslušnými aplikacemi nedílnou součástí operačních systémů od Applu i života naprosté většiny jablíčkářů. FaceTime ani iMessage zde ale nebyly od samého prvopočátku – svou premiéru si odehrály v letech 2010 (FaceTime) a 2011 (iMessage), a týmy vývojářů na nich strávily spoustu času. Jeden z členů těchto týmů se nedávno rozhodl zavzpomínat na to, jaká byla reakce tehdejšího ředitele Applu Steva Jobse na tyto služby.

Fotogalerie Steve Jobs predstavuje iPad fb steve-jobs-predstavuje-iphone apple-steve-jobs-vizionar Steve Jobs predstavuje iBook Laptop Mag Zdroj: LaptopMag +3 fotky Steve Jobs Stanford INC Steve Jobs finger FB Vstoupit do galerie

Justin Santamaria, který v době debutu služeb iMessage a FaceTime působil ve společnosti Apple jako jeden z vedoucích inženýrů, nedávno poskytl rozhovor pro podcastový pořad Techmeme. V průběhu rozhovoru, který si můžete v celém znění poslechnout zde, přišla kromě jiného také řeč na zmíněné služby. Santamaria, který do společnost Apple nastoupil v roce 2003, pracoval kromě jiného na interních vývojářských projektech, souvisejících se systémovou automatizací, a po určité době se zařadil mezi členy týmu, zodpovědného za vývoj softwaru iChat pro operační systém Mac OS X. V roce 2009 byl Santamaria postaven do čela týmu, který měl na starost uživatelské rozhraní pro nativní aplikace Telefon, Zprávy a FaceTime na zařízeních iPhone, IPod a iPad. Podle svých slov si do dnešního dne velice dobře pamatuje, jakým způsobem zareagoval Steve Jobs na první demonstraci služeb FaceTime a iMessage.

„Byl jsem spolu se svým týmem v šéfově kanceláři,“ vzpomínal Santamaria ve zmíněném podcastu. „Používali jsme sestavu čtyř počítačů. Vzpomínám si na to, jak mi bylo řečeno, že ať se děje cokoliv, musíme předstírat, že je vše v nejlepším pořádku. Jednalo se o beta software, od vydání nás dělilo několik týdnů,“ vypráví Santamaria, a vzpomíná na to, jak při představení nových služeb konečně zazněl charakteristický zvuk zahájení FaceTime hovoru a na obrazovce se objevil příjemce hovoru. Steve Jobs na tuto ukázku reagoval podle Santamarii slovy:„Panebože, lidé v publiku se z toho po… “

FaceTime a iMessage slaví v současné chvíli již více než dekádu své existence. Od doby svého vzniku prošly obě služby i s příslušnými aplikacemi řadou změn. Jak jste s nimi spokojeni?