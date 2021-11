5 situací, kdy si Steve Jobs nebral servítky

Spoluzakladatel a někdejší šéf společnosti Apple Steve Jobs byl svéráznou osobností, která pro ostřejší slovo mnohdy nešla příliš daleko. Existuje celá řada historek, které dokazují, že s Jobsem nebylo mnohdy vůbec snadné vyjít. V dnešním článku zavzpomínáme na pět situací, ve kterých si Jobs nebral servítky.

MobileMe

V roce 2008 spustila společnost Apple službu MobileMe, v jejímž rámci si uživatelé mohli ukládat svá data, dokumenty, kontakty a další obsah do cloudu. Služba se ale velice záhy ukázala jako vysoce nespolehlivá, což bylo perfekcionistovi Jobsovi pochopitelně trnem v oku, a patřičným způsobem si také odpovědný tým podal. „Může mi někdo říci, co má vlastně MobileMe dělat?“, hřímal při jednom ze svých projevů na pódiu před sálem plným zaměstnanců Applu, a když mu členové týmu odpověděli, opáčil:„Tak proč to, sakra, nedělá?“.

Netradiční nabídka práce

Jobs také neváhal angažovat do Applu odborníky, kteří dříve působili v jiných firmách. Všichni jistě znají historku o tom, jak lákal do Applu Johna Sculleyhno sugestivní otázkou, zda chce pomoci změnit svět, nebo bude raději až do konce svého života „prodávat oslazenou vodu“. Když v roce 1980 lákal Jobs do Applu Boba Bellevilla z Xerox Star, bez servítek mu oznámil:„Nic z toho, co jsi v životě až doposud udělal, nestálo za nic. Proč nejdeš raději pracovat se mnou?“. Belleville se kupodivu neurazil, a Jobsovu nabídku přijal.

Nedokonalá kampaň

Když první iPad spatřil světlo světa, záleželo Jobsovi pochopitelně také na tom, aby byl odpovídajícím způsobem propagován. Tvorbou propagačních videí Jobs pověřil příslušný tým, s prvními výsledky ale nebyl ani v nejmenším spokojený. „Vaše reklamy jsou na nic,“ zuřil údajně. „iPad dělá ve světě revoluci, potřebujeme něco velkého. Vy jste odevzdali malé nic.“

Opravdu krutý vyhazov

Traduje se také historka o tom, jak Steve Jobs nevybíravě vyhodil hrstku zaměstnanců společnosti Pixar bez jakékoliv kompenzace. Když se jeho tehdejší kolegyně Pamela Kerwin přimlouvala za to, aby dostali alespoň dvoutýdenní výpovědní lhůtu, Jobs opáči:„Dobrá, ale tato lhůta bude antedatována dva týdny zpátky.“

Pokažené reklamy

Když společnost Apple představovala koncem devadesátých let svůj iMac Bondi Blue, neváhal se Steve Jobs obout ani do svých velmi blízkých přátel. Reklamy, které měly být v rámci představení nového modelu odvysílány na pódiu, se Jobsovi ani v nejmenším nezamlouvaly. „Nemáte nejmenší ponětí o tom, co vlastně děláte,“ vyčítal odpovědnému týmu v čele s jeho kolegou a přítelem Lee Chowem. „Půjdu a pro ty reklamy seženu někoho jiného, protože tohle jste úplně podělali,“ zuřil.