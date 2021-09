Jak využít FaceTime v iOS 15 na maximum

Apple představil nové verze svých operačních systémů již před několika měsíci – konkrétně v létě na vývojářské konferenci WWDC21. Od té doby si mohli veškeří testeři a vývojáři stáhnout beta verze iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Široká veřejnost se vydání nových systémů dočkala teprve před několika dny, tedy kromě macOS 12 Monterey, který přijde až za několik týdnů či měsíců. Součástí nových systémů je nespočet nových funkcí a vylepšení, společně s přepracovanými aplikacemi. Mezi jednu z nich patří také FaceTime, která toho nabízí více než dost. Pojďme se společně na veškeré novinky podívat.

Hovory přes odkaz a na čemkoliv

Pokud se zamyslíte nad FaceTime ve starších verzích operačních systémů, tak si můžete uvědomit, že se jednalo víceméně o platformu, prostřednictvím které jste mohli komunikovat s vašimi nejbližšími, tedy s rodinou a přáteli. Mělo to hned několik důvodů. V prvé řadě jste totiž mohli zavolat jen takovému člověku, kterého máte v kontaktech, a za druhé musel mít dotyčný jedinec alespoň jedno zařízení od Applu. Pokud jste tedy v rodině či mezi kamarády byli jako jediní jablíčkáři, tak jste měli smůlu. Všechna tato omezení jsou však s příchodem iOS 15 a dalších nových systémů fuč.

Nově totiž můžete do vašeho FaceTime hovoru pozvat opravdu kohokoliv, a to jednoduše pomocí odkazu. Pro zaslání odkazu stačí, abyste přešli do FaceTime, a poté nahoře klepnuli na Vytvořit odkaz. Následně jste schopni tento odkaz všemi možnými způsoby sdílet, a to napříč aplikacemi, popřípadě jej můžete pouze zkopírovat a kamkoliv jinam vložit. Druhé straně pak stačí, aby na tento odkaz jednoduše klepnula, čímž se do hovoru přesune. Pokud tak učiní z Apple zařízení, tak se spustí aplikace FaceTime, jestliže na odkaz dotyčný klepne na Androidu, Windows či jiném operačním systému, tak se otevře webové rozhraní, ve kterém je možné hovory vést. Díky tomu už je tedy konečně možné FaceTime provozovat také v podnikatelské sféře.

Změna režimu mikrofonu a videa

Apple se s příchodem nových systémů rozhodl přijít s novými funkcemi, které jsou spojené s mikrofonem a předními kamerami našich zařízení. Pokud totiž ve FaceTime, popřípadě v jakékoliv jiné komunikační aplikaci, vedete hovor, tak si nově můžete přizpůsobit chování mikrofonu a přední kamery. Co se mikrofonu týče, tak je možné nastavit různé režimy. Ty jsou k dispozici celkově tři a jedná se o Standardní, Izolace hlasu a Široké spektrum. Izolace hlasu zajistí, že pokud se nacházíte v nějakém rušném prostředí, tak druhá strana uslyší převážně váš hlas a okolní ruchy se vyfiltrují. Široké spektrum pak dělá pravý opak, tedy přenese naprosto vše, co se kolem vás mihne.

Režim si můžete nastavit u videa, ten je ale k dispozici pouze jeden – konkrétně se jedná o portrét. Pokud si tento režim aktivujete, tak se na obrazu rozmaže pozadí, zatímco váš obličej zůstane nerozmazán. Skvělé na tom je, že v obou případech zpracovává režim mikrofonu či videa samotné zařízení, a to ještě před tím, než dojde k odeslání zvuku či videa do komunikační aplikace. To znamená, že komunikační aplikace nezíská vůbec přístup k nepozměněnému zvuku či videu. Na druhou stranu je ale nutné zmínit, že jsou tyto možnosti k dispozici jen na zařízeních s čipem A12 Bionic a novějším, tedy na iPhonu XS (XR) a novějším. Režim mikrofonu či videa pak můžete při hovoru otevřením ovládacího centra, kde nahoře možnosti pro změnu najdete.

Prostorový zvuk a zobrazení v mřížce

U zvuku zůstaneme ještě i v rámci tohoto odstavce. Pokud si předplácíte Apple Music, tak určitě víte, že Apple nedávno představil podporu prostorového zvuku Dolby Atmos u některých skladeb. S příchodem iOS 15 a dalších systémů je tato podpora rozšířena i do aplikace FaceTime. To znamená, že pokud budete ve FaceTime volat s více osobami, tak díky tomu uslyšíte hlas druhé strany z toho směru, ze kterého mluví. Pokud tedy uvidíte, že se na kameře dotyčný nachází nalevo a mluví, tak zvuk uslyšíte z levé strany sluchátek, apod.

Kromě prostorového zvuku přišel Apple také s možností pro zobrazení veškerých účastníků v mřížce. To se bude líbit všem uživatelům, kteří mají rádi pořádek a přesné rozmístění jednotlivých prvků, v tomto případě tedy účastníků hovoru. Režim zobrazení v mřížce lze aktivovat jednoduše přímo v rámci hovoru FaceTime, kde stačí v levém dolním rohu okna klepnout na příslušnou ikonu této možnosti. V klasickém zobrazení se okna všech účastníků všemožně rozhodí po obrazovce, což nemusí být úplně ideální. Díky mřížky získáte jednoduchý přehled o tom, kdo zrovna mluví – takové osobě se totiž zvýrazní ohraničení okénka. Na iPadu a Macu bude možné v rámci mřížky zobrazit až 18 uživatelů zároveň, na iPhonu bohužel pouze 6 uživatelů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Mnoho funkcí zatím není k dispozici

Apple při představení iOS 15 a dalších systémů věnoval aplikaci FaceTime opravdu mnoho času. Představoval totiž opravdu mnoho nových funkcí – výše jsme jich ale zas tolik nerozepsali. Problém je v tom, že Apple nestihl veškeré nové funkce FaceTime úplně vychytat, což znamená, že se jich dočkáme až někdy později. Jedná se například o SharePlay, díky kterému budete schopni sledovat videa či třeba poslouchat hudbu zároveň se všemi ostatními účastníky hovoru. Kromě toho bude ve FaceTime někdy v budoucnu možné také sdílet vaši obrazovku, což lze opět využít v hned několika různých situacích. Doufejme, že Apple s těmito skvělými funkcemi přijde co nejdříve, a že nás nenechá zbytečně dlouho čekat.