Objevila se údajná schémata AirPods Pro 2

Na letošek má mít Apple naplánováno představení celé řady zajímavého hardware, mezi kterým by neměla chybět třeba ani druhá generace oblíbených sluchátek AirPods Pro. O té se sice šušká již dlouhé měsíce, nicméně zřejmě kvůli problémům s vývojem v kombinaci s potížemi v dodavatelském řetězci v souvislosti s pandemií koronaviru je má být Apple schopen na pulty obchodů uvést „až“ letos. Až že má být o co stát. Oproti první generaci mají podle dostupných informaci například přijít o „nožku“ a díky tomu se tak stanou kompaktnějšími a tedy i využitelnějšími pro celou řadu úkonů. Dočkat se navíc mají lepšího zvuku, podpory bezztrátového streamování zvuku nebo třeba zvýšení voděodolnosti. A díky schématům, které začaly před pár hodinami kolovat na internetu již nyní víme zhruba i to, jak mají vypadat. Schémata AirPods Pro 2 naleznete na prvních třech snímcích v galerii níže, na dalších fotkách pak naleznete sluchátka Beats Studio Buds, ze kterých mají AirPods Pro 2 vycházet.

Jak můžete sami vidět, AirPods Pro 2 by měla do značné míry vycházet z loni představených Beats Studio Buds, na kterých si Apple nové řešení těla podle mnoha pozorovatelů nenápadně testuje. Oproti nim by nicméně měly nabízet celou řadu funkcí navíc, díky kterým u nich bude Apple moci nasadit i o poznání vyšší cenovku – pravděpodobně pak stejnou co u AirPods Pro 1. generace. Ty by se navíc měly po jejich odhalení poroučet z jeho nabídky ve snaze zamezit kanibalizování, díky čemuž se tak AirPods Pro stanou suverénně nejzajímavějšími sluchátky v nabídce Applu. Vše ale samozřejmě ukáže až čas – dosud totiž všechny tyto informace vychází jen ze spekulací a úniků. K odhalení by nicméně mělo dojít někdy na konci letoška.