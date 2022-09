Nové Apple Watch SE mají být levnější než předešlá generace

V souvislosti s chystanými Apple produkty, které si svou premiéru odbudou již zítra večer, slýcháme v posledních dnech takřka pořád o potenciálním zdražení a to v celém světě. Zdroje uznávaného média New York Times však nyní přišly se zprávou, že dle nich minimálně jeden produkt Apple oproti předešlé generaci zlevní. Řeč je konkrétně o Apple Watch SE 2.

Na jakou úroveň cena Apple Watch SE 2 oproti první generaci těchto hodinek klesne je v současnosti velkou neznámou. Zdroje portálu nicméně tvrdí, že cenový skok nebude malý, jelikož jím musí Apple vykrýt zaříznutí prodejů Apple Watch Series 3. Ty jsou totiž v současnosti suverénně nejlevnějšími Apple Watch, o které je paradoxně i přes jejich pokročilý věk stále velký zájem, díky čemuž celá produktová řada Apple Watch prodejně roste. Aby se tento růst nezastavil, je proto nezbytné, aby Apple přišel s řešením ve formě levného modelu, který alespoň částečně zaujme po Apple Watch Series 3 místo. A právě SE 2. generace se jeví jako ideální kandidát – tím spíš, když se kromě výkonnějšího procesoru pravděpodobně nedočkají žádných dalších upgradů.

Je více než pravděpodobné, že cenovka Apple Watch SE 2 neklesne přímo na nynější cenu Apple Watch Series 3, ale zastaví se spíš někde mezi první generací SE a Series 3. To by mohlo znamenat, že by byly hodinky k dostání za něco kolem 6500 až 7000 Kč, jelikož Series 3 jsou k dostání od 5490 Kč a SE 1 od 7990 Kč.