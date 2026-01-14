Vyšla nová aktualizace pro AirPods Pro 3! Jak jí nainstalovat?

Apple před pár hodinami bez většího povyku vydal novou aktualizaci firmwaru pro sluchátka AirPods Pro 3. Nová verze nese označení 8B34 a nahrazuje dosavadní firmware 8B30, který byl v AirPods Pro 3 doposud. Jako už tradičně se Apple u podobných aktualizací drží spíše při zemi a v oficiálním dokumentu pouze uvádí, že update přináší blíže nespecifikované opravy chyb a další drobná vylepšení.
Žádné konkrétní změny či nové funkce Apple tentokrát nezmiňuje a zároveň platí, že aktualizace je určená výhradně pro AirPods Pro 3. Ostatní modely sluchátek se totiž žádného nového firmwaru nedočkaly. Pokud tedy používáte starší AirPods nebo základní verze, můžete zůstat klidní, tentokrát se vás update netýká.
Fotogalerie
Samotná instalace firmwaru probíhá stejně nenápadně jako vždy a bohužel stále bez možnosti ručního spuštění. Apple doporučuje mít připojený iPhone, iPad nebo Mac s aktuální verzí systému, zapnutý Bluetooth a aktivní Wi-Fi připojení. Sluchátka je potřeba vložit do nabíjecího pouzdra, pouzdro připojit k napájení a alespoň půl hodiny ho nechat zavřené v dosahu zařízení, ke kterému jsou AirPods spárované. Po uplynutí této doby už většinou stačí pouzdro otevřít a zkontrolovat, zda se firmware skutečně aktualizoval.
Pokud tedy nové AirPods Pro 3 používáte denně, je velmi pravděpodobné, že se vám firmware 8B34 do sluchátek nahraje zcela automaticky, aniž byste si toho vůbec všimli. A přesně tak to má Apple rád. Aktualizace proběhne tiše na pozadí a vy se o ní dozvíte až ve chvíli, kdy si ze zvědavosti otevřete nastavení a zkontrolujete číslo verze.