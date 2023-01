Nové MacBooky Pro mají rychlejší paměť než předešlá generace

Minulý týden představené MacBooky Pro M2 Pro a M2 Max toho skrývají zřejmě mnohem víc nového, než se mohlo na první pohled zdát. Jejich další testy provedené zahraničními redakcemi, kterým stroje Apple zapůjčil, totiž odhalily, že se strojům vcelku solidně zrychlily i jejich SSD disky – tedy alespoň částečně.

Testy provedené přes Blackmagic Disk Speed odhalily konkrétně to, že MacBooky Pro M2 Pro s 2TB úložištěm mají o více než 1000 Mb/s rychlejší SSD z hlediska zápisu, avšak poměrně překvapivě o zhruba 400 Mb/s pomalejší rychlost čtení. Víceméně tytéž výsledky zaznamenali testeři i u 16“ MacBooků Pro s M2 Pro, které srovnávali s jejich předchůdci s M1 Pro. Pokud jsou tedy pro vás tyto hodnoty klíčové, mohly by vám pomoci v rozhodování, zda pro vás má smysl spíš předešlá, nebo naopak nejnovější generace MacBooků Pro. Naprostá většina expertů se však shoduje na tom, že co nové MacBooky Pro ztrácí na čtení, to ve výsledku doženou na svém procesoru, takže by měly být víceméně vždy lepší volbou a pokud pro někoho lepší volbou nejsou, jsou jeho požadavky již extrémně specifické. Tak či tak je nicméně zajímavé vidět, že ne ve všem byl Apple schopen kráčet kupředu.