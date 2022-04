6 překvapení, se kterými by mohl Apple přijít na WWDC22

Na začátku tohoto týdne jsme se konečně dočkali rozeslání pozvánek na letošní vývojářskou konferenci WWDC22. Pokud jste to nepostřehli, tak se tato konference bude konat od 6. do 10. června 2022. Již tradičně po dobu několika let na této konferenci dochází k představení nových verzí operačních systémů – letos se bude jednat o iOS a iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 a tvOS 16. Kromě nových systémů však Apple relativně často na WWDC představuje také nové produkty. Prozatím není jasné, zdali se nějakých překvapení na této konferenci dočkáme, v tomto článku se každopádně podíváme na 5 z nich, které jsou pravděpodobné.

Ú Úvod 1 Apple Classical 2 AirPods Pro 2 3 Čip M2 4 MacBook Air (2022) 5 Mac Pro 6 Aktualizovaný Mac mini Další stránka Stránka 0 / 6