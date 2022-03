Přijde vám Mac mini malý? Tento kutil jej dokázal zmenšit o dalších 78 %

Že je Mac mini velmi malým počítačem? Ano i ne. Rozměrově je sice nejmenším počítačem z dílny Applu, zmenšit by však ještě šel a to skutečně výrazně. Svět o tom nyní přesvědčil šikovný youtuber Quinn Nelson, který se rozhodl svůj Mac mini upgradovat a to konkrétně do co možná nejmenších rozměrů.

Upgrade Quinnova Macu nebyl ve své podstatě přespříliš invazivní. Youtuberovi totiž stačilo “jen” chytře přeskládat jednotlivé díly počítače a ty napojit na externí zdroj, který ve standardním Macu mini zabírá extrémní množství místa. Díky externímu zdroji se pak svět dokonce dočkal nasazení MagSafe konektoru, který by jinak příliš smysl nedával. Celý svůj projekt následně kutil zabalil do vlastnoručně vytvořeného těla, které má být dle jeho slov, přičemž takto upravený Mac má být interně dle jeho výpočtů o neuvěřitelných 78 % menší než jeho standardní velikost. Je nicméně třeba dodat, že nová verze šasi pro Mac mini nedisponuje větrákem, kterým youtuber ušetřil poměrně dost místa, byť je taktéž pravdou, že jím nedisponuje ani MacBook Air M1 a problémy mu to v žádném případě nedělá.

Quinn samozřejmě upravený Mac mini intenzivně testoval, aby odhalil jeho případné nedokonalosti pramenící například ze zmenšení vzduchových komor skrývajících komponenty, které logicky zhoršují jejich chlazení, avšak žádný problém u stroje nenalezl. Vše funguje i nadále přesně tak, jak má a hlavně jak fungovalo i dříve u standardního Macu mini. I z tohoto důvodu je proto poměrně zajímavé, že nebyl Apple u Macu mini s M1 odvážnější a jeho menším tělem nedemonstroval, čeho je díky svým vlastním čipům schopen. Ale kdo ví, třeba se podobných es tažených z rukávu dočkáme co nevidět.

