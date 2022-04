Na začátku týdne jsme se po relativně dlouhém čekání konečně dočkali rozeslání pozvánek na letošní vývojářskou konferenci od Applu – WWDC22. Tato konference se bude konat již zanedlouho, a to konkrétně od 6. do 10. června 2022. Začátek konference, kdy kalifornský gigant představuje nové verze svých operačních systémů, je klasicky stanoven na 19:00 našeho času. Stejně jako v případě všech jiných konferencí vás i WWDC22 budeme provázet, a to od začátku až do konce. Těžko říct, zdali se kromě nových verzí operačních systémů dočkáme nějakých dalších novinek – budeme se muset nechat překvapit.

Nalaďte se na chystané WWDC22 tapetami pro iPhone, iPad a Mac

Jak už to tak u pozvánek na konference Applu bývá zvykem, tak každá má svůj jedinečný design. V některých případech nám dokáže pozvánka ke konferenci lehce poodhalit, na co se můžeme těšit, u této konkrétní však moc možností nevidíme. Jestliže se WWDC22 nemůžete dočkat a již odpočítáváte poslední týdny a datum 6. června 2022, kdy konference startuje, máte zvýrazněno, tak pro vás mám ještě jednu skvělou zprávu. Čekání si můžete zpříjemnit prostřednictvím tapet, které jsou letošní vývojářskou konferencí WWDC22 inspirované. Odkaz pro stažení těchto tapet přikládám níže.

Tapety inspirované WWDC22 stáhnete zde

Nastavení tapety na iPhonu a iPadu

Prvně je nutné, abyste se přemístili na Google Disk, kde jsou tapety uloženy – klepněte na tento odkaz.

Zde si poté vyberte tapetu pro váš iPhone či iPad, a poté ji rozklikněte.

pro váš iPhone či iPad, a poté ji Jakmile tak učiníte, tak klepněte na tlačítko pro stažení vpravo nahoře.

vpravo nahoře. Po stažení tapetu v rozklikněte ve správci stahování a vlevo dole klepněte na ikonu sdílení.

a vlevo dole klepněte na Nyní je nutné, abyste sjeli níže a klepnuli na řádek Uložit obrázek.

a klepnuli na řádek Poté přejděte do aplikace Fotky a staženou tapetu otevřete.

a staženou tapetu Pak už jen vlevo dole klepněte na ikonu sdílení, sjeďte níže a klepněte na Použít jako tapetu.

sjeďte a klepněte na Nakonec stačí, abyste klepnuli na Nastavit a zvolili si, kde se bude tapeta zobrazovat.

Nastavení tapety na Macu