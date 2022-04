Datum představení iOS 16 a dalších nových OS Applu oficiálně oznámeno

Datum představení iOS 16 už není žádným tajemstvím. Apple totiž oznámil před malou chvílí termín letošní vývojářské konference WWDC, na které tento systém spolu se všemi ostatními novými verzemi OS, které nabízí na svých produktech oficiálně odhalí. Stane se tak konkrétně 6. června letošního roku na úvodní Keynote WWDC, která začne jako již tradičně v 19:00 našeho času. Vývojářská konference pak bude pokračovat až do pátku 10. června – tedy taktéž tradičně.

Zatímco v minulosti Apple na WWDC poměrně často představoval i hardwarové produkty, letošní rok se velmi pravděpodobně ponese jen v duchu softwarových novinek. Hardware pak Apple pravděpodobně „dopředstaví“ na několika po sobě jdoucích eventech v průběhu podzimu, jako tomu bylo i v předešlých letech. Pokud se pak nějakého hardware na WWDC dočkáme, bude to pravděpodobně jen jakési preview, kterým dá Apple světu jasně najevo, že s produktem má počítat a že s ním vyrukuje co nevidět. Zajímá-li vás pak formát akce, ta bude stejně jako v předešlých dvou letech online s tím, že na úvodní Keynote Apple umožní fyzickou přítomnost vybraným studentům a vývojářům. Nebude se nicméně jednat o „davová šílenství“, jako tomu bylo dříve, což je do jisté míry škoda.