Ultrastylová běhačka chce na iOS vlít krev do žil zapomenutého žánru

Přestože se vám může zdát, že žánr běhaček má ve světě mobilního hraní ta nejlepší léta za sebou, stále se i tak najdou vizionáři, kteří nad žánrem nelámou hůl. Novinka Aerial_Knight’s Never Yield od studia Headup přitom dokazuje, že ke znovuoživení žánru nemusíte hýřit originalitou. Někdy stačí jen dokonalé formální zpracování a tuny stylu. Hra přichází na iPhony a iPady z velkých platforem, kde úspěch slavila již před více než rokem. V únoru letošního roku hru obohatil mohutný update, který společně se základní hrou přichází i na dotykové obrazovky. Úspěchu hry přitom zcela jistě pomáhá i její mechanická jednoduchost.

Ve zboku viděné běhačce máte k dispozici pouhé čtyři akce. Váš hrdina se automaticky pohybuje z jedné strany obrazovky na druhou a vy mu pouze pomáháte nenarazit do rozmístěných překážek. Pomocí čtyř kvadrantů na displeji pak rozdáváte rozkazy k menšímu a většímu skoku, sklouznutí či sprintu. Hratelnost je poměrně frenetická, k nápomoci vám tak budou například barevně kódované překážky, jejichž odstín vám rychle napoví, jaký z pohybů použít. Hra obsahuje i možnost zpomalování času. To vám pomůže vyhnout se obtížným sekcím v jednotlivých úrovních, ale zásadně vám naruší váš rytmus. Hru Aerial_Knight’s Never Yield si můžete na App Storu zakoupit za 79 korun.