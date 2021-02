Hra Slashy Camp zkombinuje na iPhonech dva klasické herní žánry s filmovým hororem

V osmdesátých letech zažily vrchol své slávy filmové slashery. Snímky o sériových vrazích, kteří své oběti mnohdy zabíjeli využitím kreativních taktik, se ovšem ze svitu reflektorů pomalu s plynoucím časem vyklidily. Z mnoha z nich se ovšem staly kulty, které stále mají početné fanouškovské základny. K některé z nich se určitě hlásí i skupina vývojářů z Blue Wizard Digital. Jejich nová hra Slashy Camp totiž podobným filmům vzdává hold, a to nejde o první takový počin z jejich dílny. Už v roce 2017 studio vydalo hádankovou záležitost Slayaway Camp, ve kterém jste pomocí posouvání bloků naváděli sériového vraha k jeho obětem. Úspěch hry dokazuje fakt, že Blue Wizard dokázaly získat i oficiální licenci ke frančíze Pátek třináctého a posléze vypustili do světa novou verzi hry pod názvem Friday the 13th – Killer Puzzle.

Ve své tradici nyní studio pokračuje s již zmiňovaným Slashy Camp. Ten si bere koncept jejich předešlých her a zjednodušuje ho. Namísto toho, aby vám hra dala za úkol nalézt pro vraha cestu v jedné místnosti, hledáte cestu konzistentně, Slashy Camp je totiž jednou z nekonečných běhaček. Starší čtenáři určitě ve hře uvidí podobu s klasickým Froggerem, kde navigujete žabku přes množství rušných silnic a vodních toků. Slashy Camp ovšem umně kombinuje postup vpřed s logickým myšlením potřebným v minulých dílech vývojářů. Hra vychází 2. března a na App Storu si ji můžete předobjednat již nyní.