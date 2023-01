Apple se chystá pošlapat Jobsovu zásadu. Macy dostanou dotykové obrazovky!

Dříve nemyslitelná věc, kterou v minulosti tvrdě odsuzoval samotný Steve Jobs, se zřejmě již brzy stane skutečností. Tvrdí to minimálně zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které mají dle všeho vazby až na samotný Apple. Ty nyní přišly s informacemi, že kalifornský gigant přehodnotil svůj pohled na dotykové obrazovky u počítačů a sám začal na zavedení této možnosti ovládání pro budoucí Macy pracovat. První Macy s dotykovými obrazovkami pak prý dorazí již relativně brzy.

Zdroje Bloombergu tvrdí konkrétně to, že v intenzivním vývoji je v současnosti MacBook Pro s OLED displejem, které právě dotykové ovládání podporují. Do budoucna je pak totéž plánováno i pro další MacBooky a iMacy. Poměrně zajímavé je nicméně to, že i přes podporu dotykového ovládání se u Maců i nadále počítá s plnohodnotným macOS s minimem úprav pro dotykový vstup, přestože se jedná o ryze počítačový systém. Bude proto extrémně zajímavé, jak celé dotykové ovládání u Maců Apple vůbec pojme, protože vzhledem k minimálním plánům na úpravu macOS by se mohlo stát klidně jen to, že budou monitory jeho počítačů nabízet například jen naprosto minimální podporu pro různá gesta a tak podobně, ale o plnohodnotném dotykovém ovládání, na které jsme zvyklí z telefonů zde nebude moci být řeč. Vše se ale ostatně dozvíme již relativně brzy. Rok 2025, kdy má první MacBook Pro s dotykovou obrazovkou dorazit, totiž až tak vzdálený není a navíc je jasné, že nás do samotného představení čeká ještě spousta nejrůznějších úniků.