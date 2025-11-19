Na iPhony míří neskutečně vypadající hra z PS série Horizon! Zahrajete si ji?

Spekulace se potvrdily a Sony s korejským studiem NCSoft oficiálně představily hru Horizon Steel Frontiers, rozsáhlé MMORPG zasazené do postapokalyptického světa série Horizon. Novinka bude dostupná zdarma pro PC, iOS a Android, a podle více než desetiminutového oznámení nabídne jak kooperativní, tak kompetitivní zážitky v otevřeném světě. Hráči se ujmou role lovců strojů, kteří prozkoumávají oblast zvanou Deathlands, inspirovanou Arizonou a Novým Mexikem. Jak uvedl Jan-Bart van Beek z Guerilla Games, svět bude obýván tisíci hráči, kteří mohou spolupracovat při lovu mechanických bestií, nebo naopak bojovat mezi kmeny o suroviny a území.
Vývojáři zdůrazňují, že jádrem hry zůstává „pocit z lovu monstrózních strojů“. Podle výkonného producenta Sung-Gu Leeho nabídne Steel Frontiers nové bojové mechaniky, jako například možnost sbírat zbraně padlých strojů a využít je v dalších bitvách. Na rozdíl od předchozích her z této série se hráči nevžijí do role hrdinky Aloy. Místo toho si budou moci vytvořit vlastní postavu s detailními možnostmi přizpůsobení. Steel Frontiers je podle NCSoft vyvíjen především pro mobilní platformy, přesto má nabídnout plnohodnotný MMO zážitek. Hra zatím nemá stanovené datum vydání, ale vývojáři uvedli, že se ji snaží uvést na trh „co nejdříve“. Podle prvních záběrů působí Horizon Steel Frontiers jako ambiciózní rozšíření ikonické série, které může přinést svěží vítr do žánru online RPG. Dáte titulu šanci?