Na iPhony míří nová battle royale hra. Nabídne na nich spojení dvou oblíbených žánrů

Na zařízení s iOS dorazila nová battle royale hra Hunt Royale, která slibuje unikátní kombinaci nápadů ze dvou různých žánrů. Projekt od vývojářů ze studia Boombit potěší zejména ty, jež už nudí ustavené žánry a chtěli by místo nich nějakou změnu. Hunt Royale tak nabízí koktejl herních mechanik z battle royale a z MOBA her. Jak už název napovídá, ve hře půjde primárně o lov různých monster. Ty budete na začátku každé hry lovit, abyste získali zkušenosti a získali nad protihráči co největší výhodu. Poté, co se nasytíte likvidace příšerek, můžete vyrazit do boje s lidskými soupeři a v duchu klasických battle royale zjistit, kdo z vás je nejlepší.

K dispozici budete mít třicet různých postav, hra se tedy jen tak neomrzí. Vývojáři navíc slibují Hunt Royale dlouhodobě podporovat. Do hry budou pravidelně přidávat nové herní módy jako součást různých událostí. Hned při vydání tak v Hunt Royale najdete časově omezenou možnost závodit proti ostatním hráčům na hřbetech monster nebo Tower Defense režim, ve kterém budete bránit své území před nájezdem nepřátelských potvor. Hra dokázala zaujmnout hráče již v předběžném přístupu, není se tedy na místě bát toho, že by nás zklamala v plné verzi. Hunt Royale můžete zdarma stahovat na App Storu.

