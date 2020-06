Na iPhony přichází nová Battle Royale hra Bullet Echo

Jako by těch Battle Royale her bylo poslední dobou málo, denně se na nás valí nové a nové tituly, které se snaží tento žánr obohatit něčím nevídaným a zlákat alespoň nějaké procento hráčů. Většina pokusů byla ale neúspěšná a drtivá většina komunity stále zůstává u takových gigantů jako je Fortnite a PUBG, které toho stále vzhledem k mobilním zařízením nabízejí zdaleka nejvíce. Přesto to ale vývojáři nevzdávají, alespoň tedy ti ze studia ZeptoLab, které stojí za řadou povedených her. Přichází totiž s novou Battle Royale hrou Bullet Echo, plnou nových herních mechanismů.

Pokud jste také milovníci Battle Royale žánru a zkoušeli jste nejrůznější alternativy k PUBG i na iOS, pak nám jistě dáte za pravdu, že nabídka je přinejmenším tristní. Ne, že by snad her z tohoto žánru nebylo dost, avšak většina z nich jen kopíruje tytéž prvky a když už se snaží zlákat hráče na něco nového, většinou to nedopadá úplně dobře. Výjimkou by však mohla být hra Bullet Echo z dílny studia ZeptoLab, které stojí například za povedeným King of Thieves nebo Crash Arena Turbo Stars. Jejich nejnovější počin má fungovat především jako týmová hra a nabídne pohled shora a především omezený rozhled. Všude bude totiž naprostá tma a jediným světlem bude to z vaší baterky, tudíž bude klíčové poslouchat okolí a zaznamenat nepřítele dřív, než on vás.

Pochopitelně nebude chybět výběr z několika hrdinů, z nichž každý bude disponovat vlastními schopnostmi a dovednostmi. Dobrou zprávou je také to, že většina těchto hrdinů půjde odemknout prostým hraním, tedy nebude nutné spoléhat na mikrotransakce nebo kreditní kartu. Hra však nestaví výhradně na režimu Battle Royale a nabízí i spoustu dalších multiplayerových módů, jako je například Team Deathmatch nebo King of the Hill. Tak či onak, jedná se o zajímavý počin, který byste rozhodně neměli minout. Stačí jen zamířit na App Store, hru si bezplatně stáhnout a vydat se do lítého boje.