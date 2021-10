Battle royale ze světa Final Fantasy vyjde na iPhonech již v listopadu

Když jsme se v březnu dozvěděli, že značka Final Fantasy zamíří do dnes velmi populárního žánru battle royale, mnozí z vás si určitě začali ťukat na čelo. Série, která se proslavila epickým zpracováním RPG žánru se odhodlala vydat do zcela nových herních končin. I když jsme se podobných experimentů v rámci značky již dočkali, většinou šlo spíše o akčnější odbočky, které ale stále stály nohama v žánru her na hrdiny. Nikdy se ještě nestalo, že by před nás vývojáři ze Square Enix postavili čistokrevnou střílečku (když si odmyslíme používání charakteristických mečů). Final Fantasy VII: The First Soldier tak každopádně vypadá. Nyní navíc víme i to, kdy máme novinku očekávat na obrazovkách zařízení s iOS.

Final Fantasy VII: The First Soldier vychází již během letošního listopadu. Do hry navíc někteří hráči nepůjdou úplně naslepo. V létě totiž proběhl uzavřený beta test, po kterém si zkušenost se hrou chválilo na devadesát procent hráčů. Některé připomínky však mířily k absenci podpory bezdrátových ovladačů a k poněkud zmatenému tutoriálovému režimu. Na nápravu však budou vývojáři očividně ještě dostatek času. Metání charakteristických kouzel a střílení z exotických zbraní vás pak čeká v bitvách o 75 hráčích, v každé z nichž na konci zbyde jen ten nejlepší. Až The First Soldier vyjde, půjde o free-to-play hru s mikrotranskacemi.