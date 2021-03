Na iPhony zamíří dvě nové hry ze světa Final Fantasy VII

Mnozí fanoušci série Final Fantasy se minulý týden dočkali zklamání. Na streamu Playstationu měl být podle některých spekulací představen druhý díl remaku sedmého dílu. Nakonec se tak nestalo, a hráči na Playstationu se budou muset spokojit pouze s příběhovým dodatekem Intergrade. Vývojáři ze Square Enix si ovšem připravili překvapení pro mobilní komunitu. Překvapivě totiž neoznámili jen jednu, ale rovnou dvě hry navázané na sedmý díl série.

První z nich je Final Fantasy: The First Soldier, která přenese sérii vlbec poprvé v historii do populárního žánru battle royale. Hra se odehrává třicet let před událostmi hlavní hry v hlavním městě Midgaru. Tam se budete snažit být nejlepšími mezi množstvím rekrutů, ucházejíích se o pozici vojáků. The First Soldier kombinuje střílečkovou akci s využíváním kouzelných schopností, charakteristických pro Final Fantasy. Hra má vyjít někdy v průběhu letošního roku.

Druhou oznámenou hrou je Final Fantasy: Ever Crisis. Ta je v podstatě dalším remakem sedmého dílu. Ever Crisis si dává za úkol spojit vyprávění ostatních her do jednoho koherentního celku. Kromě příběhu základní hry tak bude obsahovat i dění z různých dodatků, kompilací i filmů. Unikátní projekt, který bude kombinovat estetiku her a filmů, které dělí i desítky let, je zatím v prvních fázích vývoje. Dočkáme se ho někdy v roce 2022.