Remasterovaná verze Final Fantasy Crystal Chronicles míří na iPhony

Kdo by neznal legendární herní sérii Final Fantasy, která si za ta léta našla miliony příznivců po celém světě a neodmyslitelně se zapsala do srdcích hráčů. Ačkoliv je série populární zejména na východě, postupem času jí přišly na chuť i masy v Evropě a Spojených státech, což nevyhnutelně znamená jednu věc. A to příchod hry i na mobilní zařízení, kde se objevil již nespočet spin-offů či oficiálních přírůstků do série. Tentokrát tu nicméně máme jednu specialitu v podobě Final Fantasy Crystal Chronicles, která vyšla na GameCube již v roce 2003. Vývojáři ze Square Enix se však rozhodli hru přepracovat, obléknout ji do moderního hávu a zajistit i nějaké ty nové herní mechaniky, které by mohly moderní hráče udržet u obrazovek.

A jak tvůrci plánovali, tak se také stalo a hra oficiálně míří na iOS a Android. Jen s tím rozdílem, že se může pochlubit grafickou stránkou takřka nerozeznatelnou od nových dílů a především vylepšeným soubojovým systémem i rozšířeným příběhem. Nechybí ani online multiplayer, cross-platform a příjemná novinka, která potěší všechny, kdo rádi hrají s přáteli. Každý vlastník hry si totiž do skupiny může pozvat až několik dalších lidí a procházet s nimi dungeony, aniž by si dotyční hru také pořídili. Jedinou nevýhodou je v tomto přípaě cenovka, která se vyšplhala na astronomických 24.99 dolarů. Přesto má však hra co nabídnout a i v dnešní době se jedná o skvělou zábavu, která jen tak neomrzí a zároveň nabídne desítky hodin zábavy, včetně speciální obtížnosti, která je postavená na výzvě a byť je poněkud frustrující, svůj účel jistě splní. Zamiřte tedy na App Store a pořiďte si tento unikát.