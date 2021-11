Na mobilní battle royale ze světa Final Fantasy se těší davy hráčů. Přidáte se k nim?

Na první výlet série Final Fantasy do žánru battle royale her se těší pořádné množství hráčů. Tradiční RPG série si ke své odbočce s podtitulem First Soldier přilákala už přes půl milionu potenciálních hráčů. Předregistrace běží teprve čtyři dny. Pro hru od studia Ateam Entertainment tak jde o nepopiratelný úspěch. O hry z žánru battle royale je, zdá se, stále zájem. Pro ty, co stále váhají, si však vývojáři připravili i odměny za splnění určitého množství předregistrovaných hráčů.

Pokud se přidáte k hráčům, kteří si hru již předregistrovali, můžete se při vydání těšit na speciální předměty v závislosti na tom, kolik zájemců hra předtím ještě přiláká. Jde sice pouze o kosmetické doplňky, ale i ty jsou příjemný bonus pro ty, co chtějí vývojářům vyjádřit svůj zájem. Nejvyšším mezníkem je hranice dvou milionů předregistrací, kdy hráči dostanou speciální skin na helikoptéru. Již nyní předregistrovaní budou mít nárok na unikátní masku a speciální herní předmět, vajíčka opeřeného Chocoba.

Ve Final Fantasy VII: The First Soldier budete bojovat proti sedmdesáti čtyřem dalším hráčům o to, kdo vydrží ve hře nejdéle. K tomu vám pomůže množství zbraní, speciálních schopností i pro sérii typických kouzel. Hra má vyjít již v průběhu tohoto měsíce a k předregistovaným hráčům se můžete připojit na její stránce v App Storu.