Jelikož World of Warcraft letos oslaví 20 let, budeme se moct těšit na celou řadu novinek. Třeba na režim battle royale zvaný Plunderstorm, který proti sobě v The Arathi Highlands postaví 60 hráčů. Mód byl spuštěn včera a je zřejmé, že bude přítomen pouze dočasně. Bližší informace ohledně časové dostupnosti známy nejsou. Pod odstavcem naleznete trailer.