Pomozte dostat do nových Bulánků režim Battle Royale

Před necelým týdnem jsme vás informovali o tom, že vývojáři ze SleepTeamu ohlásili oživení legendární řežby Bulánci. O pomoc s ním požádali hráčskou komunitu, od které přes Startovač požadovali na vytvoření hry rovného půl milionu korun. Ačkoliv se mohla zdát tato částka na první pohled jako dost vysoká, na její vybrání stačilo vývojářům jen pár hodin – tak silná totiž bulánčí komunita je. Díky jejímu obřímu zájmu o novou verzi Bulánků se proto jejich vývojáři rozhodli přidat celou řadu vychytávek, které by ji mohly ještě více zatraktivnit, přičemž tou nejvyšší metou má být Battle Royale režim (tedy režim “kdo přežije do konce, vyhrává). Jedinou podmínkou ze strany vývojářů pro nasazení Battle Royale pak je vybrat přes Startovat 4 500 000 korun. A právě to je nyní na dosah.

V době psaní tohoto článku bylo ve Startovači vybráno přes 4 454 000 korun, což jinými slovy znamená, že do nasazení Battle Royale hratelného takřka 100% na všech platformách (tedy i iOS a macOS, jelikož vývojáři slíbili cross-platform multiplayer) zbývá vybrat necelých 46 000 korun. Pokud jste tedy příznivci Bulánků i vy a rádi byste si jejich novou verzi užili “v plné palbě” – tedy s veškerými možnými novinkami, které si pro ně vývojáři namysleli -, určitě nebude od věci na Startovači přispět a pomoci splnit poslední opravdový cíl kampaně. Záměrně píšeme “opravdový” – tím posledním je totiž vybrání téměř miliardy korun na vytvoření VR verze Bulánků, což je samozřejmě naprosto sci-fi.

