Do Final Fantasy VII: The First Soldier zamířila legendární postava série

Před necelými dvěma týdny dorazilo do App Storu první battle royale ze světa Final Fantasy. The First Soldier ale nelení a tak krátkou chvíli po vydání představuje první novinku. Do hry nyní dorazila legendární postava série, Cloud z původního sedmého dílu. Za fanoušky oblíbeného majitele komicky obrovského meče můžete nově ve hře i sami hrát, má to ale háček. Protože The First Soldier nefunguje pouze na principu soupeření samotných hráčů mezi sebou, ale i mezi hráči a nepřáteli ovládanými počítačem, Cloud na vás bude čekat na speciální místě na mapě, kde ho budete muset sami nejprve porazit. Po jeho skonu pak budete odměněni speciálním předmětem – materií, která vám dovolí na sebe vzít jeho podobu.

Hlavní hrdina se sice ve světě Final Fantasy kanonicky nemá objevit dalších dvacet let, jde ale i tak o další z důvodů, proč si neotřelé battle royale vyzkoušet. Ve Final Fantasy VII: The First Soldier budete bojovat v klasických battle royale bitvách o sedmdesáti pěti hráčích. Na rozdíl od ostatních podobných her tu však nejsou výlučným prostředkem likvidace střelné zbraně. Díky fantastickému zasazení můžete používat nejen kouzla známá z dlouholeté série, ale i zbraně nablízko. To dodává hře unikátní dynamiku, Jestli si ji chcete vyzkoušet, můžete si hru stáhnout z App Storu zcela zdarma.