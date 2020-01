Nejlepší hry pro iPhone podle žánru pro začátek roku 2020

Vánoce uplynuly jako voda, po kapru zbyly jen kosti a cukroví se nedožilo ani prvního svátku vánočního. Co dodat, zkrátka vydařené svátky, na které se můžeme těšit zase až za rok. Konec letošního roku s sebou však přinesl i jeden dlouho očekávaný přelom. Ještě než jsme se naděli, dekáda nám pomalu zamávala šátečkem na rozloučenou a už tu máme rok 2020, který se nese ve znamení jak nových výzev, tak dosud neprozkoumaných možností. Ať už jste si však vytyčili jakékoliv novoroční předsevzetí, občas je třeba mírně ubrat plyn a dopřát si také nějaký ten odpočinek a zábavu. O to více toto tvrzení platí, pokud jste na na nějaké to lenošení a oddech v loňském roce ani nepomysleli. Proto pro vás seznam těch největších a nejkvalitnějších her, kterými si nové desetiletí můžete náležitě osladit. A jelikož byl Ježíšek štědrý, čeká na vás tip rovnou z každého žánru.

Nejlepší adventura – Sky: Children of Light

Co si budeme povídat, start nového roku je vždy hektický. Člověk nikdy neví, co má očekávat, ať už v práci nebo při studiu., a stres se jen kupí. V tomto případě je lepší vydechnout, nechat svůj myšlenkový tok zpomalit a zapnout si nějakou tu milou adventuru, jež vás rozveselí a připraví vás i na těžší životní okamžiky. Jednou z těch nejlepších je i Sky: Children of Light, příjemná a malebná hříčka z dílny známého studia thatgamecompany. Pokud jste někdy hráli legendární výpravné Journey, v jeho duchovním nástupci se bude cítit jako doma. Kromě vynikajícího hudebního doprovodu, podtrhujícího celkovou atmosféru, na vás totiž čeká také rozlehlý herní svět k prozkoumání, včetně 7 roztodivných světů. Každý z nich nabídne unikátní prostředí, detailní scenérie i spoustu možností jak interagovat s prostředím. Hru si navíc můžete okořenit nějakým tím módem pro více hráčů a vydat se na výpravu třeba s kamarádem. Hratelnost je nanejvýš intuitivní, jednoduchá a uvede vás až do meditativního stavu, což po náročném dni jistě oceníte. Pokud máte tedy pro adventury slabost, dejte Sky: Children of Light šanci. Je zcela zdarma.

Nejlepší logická hra – Monument Valley 2

Spadá-li do vašich novoročních předsevzetí také trénování mysli a učení nových věcí, či snad zvyšování své produktivity, našpicujte uši. Pokud jste také tak vášniví hráči jako my a průběžně sledujete novinky na herní scéně, jistě vám neunikla záplava logických a puzzle her, které si na iOS našly cestu a o nichž jsme v průběhu roku pravidelně informovali. Většina z nich staví na podobném principu a ničím příliš nepřekvapí, ale jedna z nich nad své soukmenovce přece jen vyčnívá. Řeč je o Monument Valley 2, malebné a minimalistické hříčce, která si najde cestu do srdce každého z hráčů. Kromě izometrického pohledu a příjemného soundtracku nabízí také možnost ovládat dvě postavy, které si budou navzájem vypomáhat, a unikátní herní prostředí. Jak je již z názvu patrné, jedná o další díl, který dotahuje neduhy svého předchůdce k dokonalosti a v rámci žánru nabízí příjemné osvěžení. Nebojíte-li se tedy mírně potrápit mozkové závity, rozhodně po Monument Valley 2 sáhněte, za 129 korun není co řešit.

Nejlepší strategie – Sid Meier’s Civilization VI

Kdo by neznal legendární herní ságu Sid Meier’s Civilization, která přepsala dějiny strategií a zapsala se do historie jako jakási stálice herního průmyslu. Oproti konkurenci totiž nabízí o poznání širší možnosti, jak ostatním národům zatopit. Ať už slovně, nebo nepříliš diplomatickými, lehce násilnými nástroji, jako je například atomová bomba. Pochopitelně nechybí celý průřez vývojem lidstva, a to od doby kamenné až po lety do vesmíru. Civilizace je v tomto ohledu nanejvýš nevyzpytatelná a je jen na vás, jak svůj národ povedete. Možností je v podstatě neomezené množství a jediným limitujícím faktorem je fantazie. A výkon vašeho telefonu, samozřejmě. Pochopitelně žertujeme, Sid Meier’s Civilization VI si užijete plynule na iPhonu 7 a novějším. Nechybí plnohodnotný zážitek jako z počítačové verze, detailní grafická stránka a kvanta obsahu, který vám vydrží na desítky a stovky hodin. Za vyšší cenovku 499 korun to zkrátka stojí. Tak zamiřte do App Store a staňte se samozvaným vůdcem. Hru si můžete stáhnout i zdarma, ale k dispozici budete mít pouze 60 tahů.

Nejlepší závodní hra – Asphalt 9: Legends

Pokud se vyžíváte v hraní na telefonu již nějakou dobu a nejste včerejší, jistě jste se setkali se sérií Asphalt, která má nejen na smartphonech předlouhou historii. První díl totiž vyšel již v roce 2004 a na tehdejší dobu nabízel ojedinělou grafickou stránku, netradiční ovládání a především reálnou fyziku a kolize, díky nimž se i arkádová závodní hra zdála realističtější. S každým následujícím počinem se sága vyvíjela a postupně dospěla až k dosud poslednímu a bezkonkurenčně nejlepšímu titulu – Asphalt 9: Legends. V něm je hlavním cílem zvítězit v různorodých pouličních závodech, vydobýt si status nejlepšího závodníka a prohnat při tom nějaké ty našlápnuté čtyřkolové mašiny. Stejně jako předchozí díly, i devátý přírůstek se může pochlubit širokým vozovým parkem, kde najdeme ikonické značky jako je Ferrari, Porsche, Lamborghini a spoustu dalších. Naprosto fantastická audiovizuální stránka je samozřejmostí. Díky propracovanému ovládání ucítíte každé přidání plynu a drift, což dodá hře šťávu a vy telefon jen tak z ruky nepustíte. Máte-li tedy v oblibě nablýskané drahé káry, Asphalt 9: Legends si rozhodně zkuste a upusťte páru. Hra je navíc plně zdarma.

Nejlepší RPG – Hyper Light Drifter

Vybrat nejlepší hru na hrdiny z celkové nabídky titulů z toho žánru bylo jako rozhodovat se, zda je lepší Xbox, nebo PlayStation. Každé RPG má zkrátka něco do sebe, nese s sebou výhody i nevýhody a nabízí zcela odlišné dobrodružství, které vám konkurence nenabídne. Už jen za poslední rok se na iOS podívala řada netradičních her a většinu z nich bychom vám mohli s klidem v duši doporučit. Pokud bychom však byli nuceni vybrat jednoho jediného favorita, byl by jím originální počin Hyper Light Drifter. Na první pohled sice připomíná standardní bojovou hru, kde budete bezmyšlenkovitě kosit hordy nepřátel, ale zdání klame. Hra se výrazně inspiruje o počítačového a konzolového Dark Souls a nabízí hutnou temnou atmosféru, hudební doprovod, z něhož vám zamrazí, a neuvěřitelně propracovaný herní svět. Nechybí vylepšování hrdiny a boj s obrovskými bossy. Hra si odnesla kladné hodnocení jak od fanoušků, tak od recenzentů a milovníky konzolového zážitku jistě potěší fakt, že od vydání iOS 13 Hyper Light Drifter podporuje také ovladač. Za 129 korun se jedná o vynikající koupi.

Nejlepší akční hra – Rogue Legacy

Chtěli jste někdy nechat svou postavu umřít jen proto, aby vaše tělo našel napíchnuté na kůl někde hluboko v dungeonu či hradu našel jeden z vašich potomků? V tom případě vás akční rogue hra Rogue Legacy jistě potěší. Kromě nekompromisní obtížnosti, rozmanitého fantasy prostředí a retro grafického kabátku nabízí také jednu podstatnou herní mechaniku – procedurálně generované úrovně a rodinný systém vaší postavy. Pokud tedy vaše, často pracně vytvořená, postava zemře, nahradí ji její přímý následovník. Toho čeká buď výhoda, nebo naopak sankce v podobě nějaké náhodné schopnosti, která vám může cestu hradem značně znepříjemnit, nebo usnadnit. Hra se nebere příliš vážně a pokud si chcete užít lehký humor doprovázený zástupem nepřátel, které můžete s čistým svědomím rozsekat na kousky, Rogue Legacy je ideální volbou. Za 99 korun se dočkáte mnoha hodin zábavy a především téměř nekonečné znovuhratelnosti, která jen tak neomrzí a bude vás bavit i dlouho po dohrání.

Nejlepší FPS hra – Call of Duty: Mobile

Herní sérii Call of Duty zná snad každý poctivý hráč. Doposud byla však výsadou zejména počítačů a konzolí, mobilní hráči museli spoléhat na nemastné neslané adaptace a více či méně úspěšné pokusy, kterým se však nepovedlo plně zprostředkovat autentický zážitek. To se naštěstí změnilo před několika měsíci s vydáním Call of Duty: Mobile, jedné z nejpropracovanějších a nejhranějších FPS her na telefony. Hra slouží jako pocta předešlým dílům a nabízí směsici map ze všech předchůdců, ale zároveň přináší i obohacení ve formě nových módů a turnajů. Ovládání je poměrně intuitivní a příliš se neliší od ostatních verzí. Stejně je to i u grafické stránky, která na poměry mobilních zařízení nabízí pěknou podívanou a širokou paletu nastavení, díky čemuž hru rozjedou i starší smartphony. Call of Duty: Mobile je zkrátka dokonalá všehochuť svého žánru a pomyslný král, kterého si vyzkoušelo již stovky milionů hráčů. Máte-li tedy chuť postřílet pár nepřátel a průběžně se zlepšovat, zamiřte na App Store a dejte hře šanci.