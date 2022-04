Microsoft má z ostudy kabát, na Twitter vyvěsil fotku iMacu M1 s tipy na čištění Windows

Chybovat je lidské, avšak spravujete-li účet na sociálních sítích jednomu z největších technologických gigantů všech dob, je s trochou nadsázky třeba se vybičovat k výkonům nadlidským. Přeci jen, každé vaše pochybení uvidí kvůli tomu stovky milionů lidí a váš chlebodárce kvůli tomu může být pro smích, jako je tomu třeba i nyní v případě Microsoftu.

Je tomu jen pár dní, co Microsoft na svůj oficiální twitterový účet nasdílel článek ze svého blogu pojednávající o tipech na čištění počítače s Windows. Na tom by nebylo ve výsledku nic špatného, kdyby ovšem nesdílel odkaz na blog ve spojení s náhledovou fotkou ženy sedící za iMacem M1, na který OS Windows nainstalovat nelze nainstalovat, ale jen zrcadlit, což jinými slovy znamená, že vám je jakýkoliv návod pro čištění víceméně k ničemu, jelikož zrcadlený stroj výkonnostně neposune.

Prakticky ihned poté, co se na Twitteru snímek objevil, si z něj začali mnozí lidé utahovat se slovy, že kdyby alespoň Microsoft sdílel Mac s procesorem Intel, ještě by se to dalo vzhledem k možné instalaci přes Boot Camp pochopit, ale takto je skutečně příspěvek “mimo mísu”. Redmondský gigant sice dělal nějakou chvíli mrtvého brouka, ke konci víkendu však nakonec tweet ze svého účtu smazal a poměrně překvapivě jej ani ničím nenahradil. S trochou nadsázky se tak dá říci, že zvolil taktiku mrtvého brouka. Jak dlouho mu vydrží je nicméně otázkou.