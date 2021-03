Recenze Oral-B Genius X 20100S: Chytrý zubní kartáček propojitelný (nejen) s iPhonem, se kterým je čištění zubů radost

Že mohou být chytré dokonce i zubní kartáčky nás jejich výrobci přesvědčují již řadu let skrze nejrůznější modely a jejich vytříbené funkce. Přiznám se však, že i přesto jsem byl doposud chytrým čištěním zubů nepolíbený a spoléhal tak na starou dobrou manuální cestu. Když nám ale do redakce dorazil chytrý zubní kartáček Oral-B Genius X 20100S propojitelný se smartphonem, neodolal jsem a rozhodl se jeho kouzlo otestovat na vlastní kůži, respektive chrup. Na to, jak kartáček v mém testu obstál, si společně posvítíme v následujících řádcích.

Balení

Kartáček Oral-B Genius X 20100S vám dorazí v relativně velké papírové a designově skutečně povedené papírové krabici, ve které se kromě něj ukrývá i celá řada nepostradatelného příslušenství. Na mysli mám například nabíjecí stojánek, hlavici nebo cestovní pouzdro, které slouží i pro nabíjení kartáčku (což je mimochodem skvělá vychytávka, které se budu v krátkosti věnovat i níže). To vše jsem ale popravdě od balení kartáčku tak nějak čekal. Co jsem však nečekal a popravdě na mně udělalo hluboký dojem, byla krásná vůně, která se z krabičky i jejího obsahu po rozbalení linula. Ano, je to svým způsobem drobnost a ano, pozastavovat se nad tím asi ani není třeba. Zrovna u produktu pro osobní hygienu mi však podobná “vychytávka” zkrátka přijde naprosto bombastická, protože ve vás hned vyvodí pocit, že zařízení tak nějak můžete věřit. Přiznávám, že to může znít možná trochu zvláštně, ale u věci, kterou si mám strkat dnes a denně minimálně dvakrát denně do úst asi radši cítím “na první dobrou” příjemnou vůni než pach plastů a gumy, který se z balení elektroniky zpravidla line. Za tento drobný, leč neuvěřitelně povedený detail tedy opravdu smekám.

Technické specifikace

Dost ale bylo rozplývání se nad vůní produktu, přejděme raději na jeho tvrdá technická data – ani za ty se totiž nemusí kartáček v žádném případě stydět. Ostatně, vzhledem k tomu, že disponuje kromě Bluetooth sloužícím pro propojení se smartphonem třeba i časovačem čištění zubů, tlakovým a pohybovým senzorem, indikátorem stavu baterie, umělou inteligencí a oscilačně-rotační technologií čištění zvládající až 48 000 pulzů za minutu se tomu ani nelze divit. Co se pak týče výdrže baterie, ta by měla být až 2 týdny. Závisí však samozřejmě na tom, jak intenzivně čistíte, potažmo jak často a ve výsledku i jakými programy a tak podobně. Mě osobně vydržel kartáček na jedno nabití 10 dní s tím, že jeho doba nabíjení poté byla asi 4 hodiny. O krátkou záležitost se tedy nejedná, což bych však za sebe asi ani neoznačil za mínus, jelikož nabíjecí stojánek přímo evokuje k tomu umístit jej přímo do koupelny a kartáček na něj denně odkládat, čímž si zajistíte de facto jeho nekonečnou baterii.

U kartáčku je pak samozřejmostí i voděodolnost, díky které se s ním nemusíte bát třeba ani do vany či sprchy. V té jsem ho využíval i já a po zhruba dvou týdnech používání jsem na něm neshledal sebemenší vadu. Neurazí ale ani jeho hmotnost či počet režimů. Kartáček totiž váží příjemných 635 gramů, což je sice více než u “hloupého” plastového kartáčku, ale i při této hmotnosti se můžeme stále bez obav bavit o velmi pohodlném čištění “s lehkou rukou”. Co se pak týče režimů, těch má ve vínku celkem šest – konkrétně denní čištění, sensitive (nebo chcete-li citlivé čištění), režim péče o dásně, bělící režim, hloubkové čištění a čištění jazyka (respektive povlaku na něm). Pokud by vás pak zajímala cena kartáčku, ta je standardně 6990 Kč s tím, že Mobil Pohotovost jej nyní prodává ve slevě za 4390 Kč.

Zpracování a design

Z hlediska designu kartáček od konkurence přespříliš nevybočuje. Jedná se tedy o produkt s širším pogumovaným držákem s ovládacími prvky, v jehož útrobách se ukrývá kompletní elektronika kartáčku včetně baterie či pinů pro nabíjení. Na horní straně rukojeti pak naleznete mechanismus pro uchycení odjímatelné (a samozřejmě vyměnitelné) hlavice kartáčku, která na něj stačí jednoduše “nacvaknout” a čištění už nic nebrání. V mém případě dorazil kartáček konkrétně v bílé variantě se stříbrnými prvky, kterou bych označil za univerzální volbu pro muže i ženy holdující minimalismu. Pokud bychom se pak ještě chvíli vrátili k ovládacím prvkům kartáčku ve formě dvou fyzických tlačítek, ta jsou podsvícená a jak je u podobných produktů zvykem, potažena gumou kvůli jejich ochraně. Jedno tlačítko zde slouží pro aktivaci kartáčku a druhé pak pro změnu režimů, které si lze zkontrolovat pomocí svítících ikon na jeho těle. Nastavení režimů jako takové je extrémně jednoduché – stačí totiž jen mačkat tlačítko pro jejich změnu a “nacvakat” si ikonku režimu, který zrovna člověk chce.

Kromě designu musím jako povedené označit i celkové zpracování, které je dle mého názoru na té nejvyšší možné úrovni. Jen stěží byste totiž na kartáčku (alespoň tom, co jsem měl v ruce) hledali nedodělek či snad kompromis, ke kterému by se výrobce při jeho tvorbě rozhodnul. Vše je u něj tedy i z tohoto úhlu pohledu dotaženo do nejmenších detailů, což u produktu tohoto typu zkrátka oceníte snad ještě víc než u jiné elektroniky. Přeci jen, zde už jde zkrátka o zdraví a člověk chce tak nějak vychytávce, kterou si vkládá do úst, stoprocentně věřit ve všech směrech. A to v tomto případě budete.

Propojení se smartphonem

Přestože můžete kartáček samozřejmě využívat i jako “hloupý” a užívat si u něj jen režimy nastavitelné přímo na něm, za sebe to rozhodně nedoporučuji. Až s aplikací Oral-B dostupnou jak v App Store, tak Google Play totiž dokážete potenciál kartáčku využít naplno. Jeho propojení s ní je přitom naprosto jednoduché. Aplikaci si totiž stačí jen stáhnout, následně kartáček zapnout, v aplikaci povolit možnost pro vyhledání nového kartáčku a vše je záhy do pár vteřin hotovo. Od této chvíle můžete prakticky vše nastavovat přímo přes telefon a to samozřejmě bez jakékoliv nutnosti opětovného propojení. Jakmile totiž propojení navážete, je s daným telefonem trvalé.

Testování

Jelikož je čištění zubů jako takové dosti individuální záležitostí, zkusím vám mé zkušenosti z testování kartáčku popsat co nejobecněji a především pak tak, abyste byli následující informace schopni “napasovat” rovnou na sebe.

Úvod odstavce pro hodnocení funkčnosti kartáčku začnu poměrně netradičně – de facto od konce recenze. Přiznám se, že jsem se v minulosti řadil spíše do skupiny “čističů flákačů”, kteří sice zubní hygienu dodržují, ale nepotrpí si na ní ve smyslu využívání mezizubních kartáčků, zubních nití a tak podobně. Jinými slovy – dvakrát denně tři minuty klasickým kartáčkem, následné vypláchnutí ústní vodou a dost. To, co se kartáčku a s ním spojené aplikaci s mým vnímáním zubní hygieny povedlo, bych tak proto označil za skoro neuvěřitelné. Mé zubní návyky se totiž obrátily za pouhých pár dní výrazně k lepšímu a to díky celé řadě věcí.

Tou pro mě asi nejzajímavější je jakýsi motivační systém aplikace mírně podobný tomu, který využívá Apple u svých Apple Watch. Čištěním zubů totiž můžete sbírat odznáčky a nejrůznější pochvaly, které člověka – ač je to skoro až neuvěřitelné – zkrátka motivují k tomu vydržet čistit správně potřebnou dobu a zkrátka dbát na to, aby bylo vše vyčištěno přesně tak, jak kartáček považuje za dobré. Dalším hnacím motorem pro změnu návyků pak byly skutečně viditelné výsledky u jednoho z programů, který aplikace pro čištění nabízí. Jedná se konkrétně o program pro bělení zubů, který má za cíl vám ze zažloutlých zubů poznamenaných v mém případě primárně kávou vyčarovat bílé perličky a to dokonce bez nutnosti použití jakýchkoliv přípravků. Aplikace vám sice doporučí bělící pasty od Oralu a tak podobně, ale z vlastní zkušenosti a zejména pak ze zkušenosti mé přítelkyně, která se do testu obula spolu se mnou (samozřejmě se svou hlavicí) musím říci, že bělení funguje skutečně i jen s pouhým kartáčkem. U přítelkyně byl totiž vidět rozdíl v odstínu zubů už po prvních třech dnech bělení a to opravdu velký.

Jak už jste asi z předešlých řádků pochopili, hlavní zbraní kartáčku je alespoň v mých očích jeho doprovodná aplikace, která jej zkrátka chtě nechtě posouvá o několik levelů výše. Aplikace jako taková je extrémně přehledná a graficky naprosto skvěle zpracovaná, díky čemuž je její používání radost. Dělí se na celkem čtyři hlavní sekce sloužící primárně pro rychlé procházení mezi jejími jednotlivými funkcemi.

Jedná se konkrétně o sekce Domů (ta vás navede na rychlý start čištění, ale také provede tutoriálem pro zlepšení návyků při čištění či vám umožní nastavit připomínku na výměnu hlavice), Historie (ta obsahuje podrobná data o vašem čištění zubů z minulosti včetně grafů, průměrné doby čištění a vůbec všeho, co vám pomůže udělat si o vašem čištění skvělý obrázek), Výzvy (sekce určená jak pro spouštění programů péče o zuby, mezi kterými naleznete třeba mnou vychvalované bělení, ale také pro prohlížení odznáčků za vaše čistící úspěchy) a Více (ta slouží primárně pro nastavení vašeho kartáčku, aplikace, účtu a tak podobně). Super je, že je zde možné nastavení synchronizace dat s nativní aplikací Zdraví z dílny Applu, díky čemuž tak budou mít uživatelé, kteří ji pro zaznamenávání svých zdravotních detailů využívají, vše potřebné na jednom místě). Vás pak bude alespoň dle mých zkušeností nejvíce zajímat sekce Domů a Výzvy.

Start čištění zubů lze provést jak přes aplikaci, tak i samotný kartáček – díky synchronizaci se totiž buď jedno či druhé zařízení spustí automaticky s tím, že jakmile začnete čistit, spustí se odpočet. Jakmile budete při čištění používat telefon k mapování svých úst, na jeho displeji uvidíte modelovou čelist v tmavě modrém zabarvení. Barva čelisti, respektive její jednotlivé části, se mění dle toho, jak čisté už jsou. Začínáte tedy u tmavě modré a postupně se přes různé odstíny modré pročistíte až k bílé, která značí dokonalé vyčištění. Po ukončení čištění vám aplikace zobrazí procentuální čistotu vašeho chrupu a zvýrazní části, kterým jste se pečlivě nevěnovali. Vyčistění jedné části trvá přibližně třicet vteřin, na což vás upozorní kartáček krátkým zavibrováním. Poté se přesunete k další části. Tohle je však velmi individuální, takže neznamená, že po třiceti vteřinách máte perfektně vyčištěno. Naprosto bombastickou funkcí je pak kontrola tlaku na zuby a dásně, která funguje opravdu skvěle. Stačí, abyste ve svých ústech přitlačili kartáčkem více než je zdrávo a umělá inteligence v něm okamžitě vyhodnotí možné nebezpečí, na které vás upozorní rozsvícením diody v červené barvě na rukojeti. Podobné upozornění pak vyšle i v případě, že budete své zuby čistit již moc dlouho, což se z dlouhodobého hlediska nedoporučuje. První výstraha na dlouhé čištění dojde po třech minutách a to ve formě vibrace, po čtyřech minutách čištění vás pak o riziku upozorní i notifikace na telefonu.

Kdybych se pak měl ještě chvíli vrátit k čištění pomocí aplikace jako takovému, to sice funguje skvěle, avšak nikoliv zcela dokonale. Čas od času se totiž kartáček v ústech ne úplně dokonale zorientuje a v aplikaci vám zobrazí například čištění na špatné straně úst. Tento problém se ale zpravidla vyřeší sám během několika vteřin. Pokud tomu tak není, zkrátka stačí kartáček na stranu, na které se ukazuje v aplikaci, přesunout a čistit tam. A když už jsme u kritiky, rovnou tu zmíním i vyšší hlučnost “motorku”. Nejedná se sice o žádný extrém, ale když je člověk ospalý a čištění zubů je ta poslední “nepříjemná” povinnost, kterou má před sebou před padnutím do postele, pár decibelů by asi ubral. Více věcí ke kritice ale ve výsledku ani po zhruba dvou týdnech testování nemám, jelikož mi u kartáčku dává tak nějak vše smysl. Ano, některé věci mi zprvu přišly trochu zvláštní (například nemožnost zvolení vlastních režimů při zahájení čistícího programu například kvůli citlivosti zubů), ale když se nad nimi člověk zamyslí, přijdou mu tak nějak logické – tedy třeba u mnou zmíněného příkladu je nemožnost přizpůsobení programu zcela určitě kvůli snaze k jeho maximální efektivitě.

Dost ale bylo kritiky, byť lehké. Pozitiva totiž na kartáčku převažují každým coulem. Abych však byl upřímný, myslím si, že byste si na ně měli přijít spíš vy sami dlouhodobým využíváním, než abyste se je dozvěděli z mých řádků. Jak už jsem totiž psal výše, čištění zubů je velmi individuální záležitostí a to, co dělá dobře mně nemusí dělat dobře vám a naopak. Ostatně, možná proto jste v předešlých řádcích nenalezli přesně to, co vás zajímá. O funkcích jako takových ale už více psát nebudu a raději vás vyzvu, abyste se mě na vše, co vás zajímá, zeptali v komentářích, na které rád odpovím.

Resumé

Jak zhodnotit chytrý zubní kartáček Oral-B Genius X 20100S závěrem? V mých očích se jedná o naprosto perfektního pomocníka pro čištění zubů, které jsou díky němu vyčištěny skutečně skvěle, což si ostatně jednoduše ověříte i vy sami například přejetím jazykem po nich. Pokud vás tedy stejně jako mě každodenní starost o zuby svým způsobem otravovala a rádi byste to změnili, věřte, že právě s tímto kartáčkem se stane čištění zábavou a to navíc takovou, za kterou vám vaše ústa poděkují. Jen dávejte ze začátku používání pozor na intenzitu pohybů hlavice – u osob s citlivějšími dásněmi totiž může nasazení elektrického kartáčku vyvolat alespoň ze začátku krvácení.

