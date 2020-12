Jak správně čistit iPhone

Kromě jarního úklidu plánují naše drahé polovičky také úklid vánoční. Během těchto úklidů se celá domácnost otočí vzhůru nohama a pucuje se vše, co vám přijde pod ruku. Pokud už jste se do úklidového režimu pustili a nechcete z něj jen tak vyskočit, tak byste se měli ještě pustit na vyčištění (nejen) vašeho iPhonu. Kromě toho svého klidně přiberte také telefon vaší polovičky a pokračujte ve čtení tohoto článku, ve kterém se společně podíváme, jak takový iPhone zvenčí pořádně vyčistit.

Lightning konektor

Mezi jedno z míst, které bývá u jablečných telefonů zanesené nejvíce, patří Lightning konektor. U novějších iPhonů se jedná o jediný konektor, do kterého se velmi jednoduše dostane špína. Při každodenním nabíjení navíc tuto špínu čím dál tím více utlačujete na zadní stranu. Jednoho dne se pak můžete ocitnout v situaci, kdy se vám iPhone nepodaří nabít, anebo kdy nebude koncovka kabelu v konektoru držet. Mnoho uživatelů si myslí, že v tomto případě konektor přestal fungovat, ve většině případech jej ale stačí vyčistit a vše pak funguje bez problémů. Pro vyčištění Lightning konektoru si vezměte úzké párátko, plechovku se stlačeným vzduchem a ideálně si nachystejte také zdroj světla, abyste pořádně viděli. Párátkem se snažte veškerý prach z konektoru dostat ven, popřípadě jej alespoň uvolnit. Poté konektor profoukněte stlačeným vzduchem. Tento proces opakujte do té doby, dokud nebude konektor čistý. Dávejte si hlavně pozor na to, abyste párátkem konektor nepoškodili.

Reproduktory

Co se týče čištění otvorů pro reproduktory, tak se v mnoha případech může jednat o vcelku složitý postup. Do kulatých otvorů se špína dostane velmi jednoduše, o to více pak v případě, že iPhone nosíte v kapse. Pokud jste otvory pro reproduktory pravidelně nečistili, tak nad celým procesem rozhodně několik minut strávíte. Pro vyčištění budete potřebovat jemný kartáček a popřípadě také párátko. Jemný kartáček stačí lehce navlhčit vodou (nikoliv namočit) a postupně začít čistit. Dávejte si každopádně pozor, abyste kartáčkem nepoškrábali displej, anebo tělo telefonu. Pokud si budete pomáhat párátkem, tak dávejte pozor, abyste nepoškodili membránu reproduktorů. V určitých případech můžete využít také stlačený vzduch, každopádně si ale dávejte pozor na to, abyste špínu ještě více nezatlačili dovnitř. Prvně zkuste špínu vyfoukat pouhým výdechem z pusy, až poté se chopte plechovky se stlačeným vzduchem.

Tlačítka telefonu

Všemožné nečistoty se mohou objevit také okolo hardwarových tlačítek vašeho iPhonu, tak stejně i v přepínači tichého režimu. Pro vyčištění tlačítek vám postačí obyčejná vatová tyčinka, kterou lehce namočte ve vodě. Pak už si stačí s vatovou tyčinkou pohrát a vyčistit veškerá zákoutí. Nezapomeňte tedy vyčistit tlačítka hlasitosti, zapínací tlačítko, přepínač tichého režimu a popřípadě také domovské tlačítko u iPhonů s Touch ID. Pokud se vám některé částečky špíny, především v přepínači tichého režimu, nepodaří vyčistit, můžete opět sáhnout po jemném kartáčku. I v tomto případě buďte ale opatrní, aby nedošlo k poškrábání šasi či displeje.

Displej a tělo

Jestliže jste pomocí výše uvedených způsobů úspěšně vyčistili všemožná zákoutí vašeho iPhonu, tak rozhodně nezapomínejte ani na samotný displej a tělo. Zamyslete se nad tím, jakých předmětů se během dne dotknete. Na všech těchto předmětech se mohou nacházet bakterie, které pak při používání iPhonu přenesete na jeho displej a na celé šasi. Co se týče čištění displeje, tak rozhodně nepoužívejte žádné přípravky – mohli byste narušit oleofobní ochrannou vrstvu. Postačí vám hadřík z mikrovlákna, který před použitím vytřepejte, a kapka vody. Prvně displej vyčistěte na mokro, a poté na sucho. Prakticky stejně můžete vyčistit i celé šasi, zde už se ale nemusíte bát využít například desinfekci, anebo speciální čistící prostředky.

Pravidelnost!

Jak už jsem zmínil v předchozím odstavci, tak byste se měli zamyslet nad tím, čeho všeho se během dne dotknete – a především pak v současné situaci, kdy ve světem bohužel stále šíří koronavir, který způsobuje onemocnění COVID-19. Vaše zařízení byste tedy rozhodně neměli čistit pouze o Vánocích, ale ideálně pravidelně hned několikrát denně. Na čištění si rozhodně dejte záležet – věřte, že ten pocit poté za to rozhodně stojí. Mimo samotného iPhonu nezapomeňte vyčistit také vaše ochranné obaly, tedy pokud je používáte.

Magazín Letem světem Applem nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv poškození vašeho zařízení. Při správném dodržení postupu jsou výše zmiňované rady bezpečné a poškození může nastat pouze při volbě nevhodných nástrojů či čistících prostředků.