Jak zrychlit iPhone a uvolnit v něm místo

Vánoce jsou především svátky klidu a míru, během kterých by se mimo jiné měla také sejít celá rodina a užívat si společné chvíle. Pro ženské pohlaví však vánoční svátky v kalendáři značí také generální úklid domova. Pokud už jste byli nuceně do generálního vánočního úklidu vaši drahou polovičkou zapojeni a nechcete vyjít ze cviku, tak byste měli provést také vánoční úklid vašeho iPhonu. V tomto článku se společně podíváme na to, jak můžete váš iPhone uklidit zevnitř, tedy jakým způsobem ušetřit místo v úložišti a popřípadě také zvýšit výkon.

Vymazání velkých příloh ze Zpráv

V dnešní době můžete pro komunikaci s vašimi blízkými využít hned několik různých aplikací. Mezi nejpopulárnější patří například Messenger anebo WhatsApp, nesmíme však zapomenout ani na iMessage. Díky této jablečné službě můžete komunikovat zcela zdarma se všemi jedinci, kteří mají nějaké zařízení od Applu. Skvělé potom je, že fotky a videa, které přes iMessage pošlete, neztrácí kvalitu. Na druhou stranu, pokud vám někdo takové video pošle, tak se musí uložit do úložiště, kde může zabrat několik stovek megabajtů. Chcete-li zkontrolovat a případně smazat velké přílohy ze Zpráv, tak přejděte do Nastavení -> Obecné -> Úložiště: iPhone. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže v seznamu aplikací rozklikněte Zprávy. Zde pak stačí klepnout na možnost Zkontrolovat velké přílohy a následně zvolit ty, které chcete smazat. Pro smazání pak stačí klepnout na ikonu koše.

Smažte Nedávno smazané fotografie

Vůbec nejvíce místa v úložišti zabírají fotografie a videa. Pokud máte novější iPhone, tak jedna fotka může mít hned několik megabajtů, co se týče videa, tak se můžeme dostat na téměř 500 MB za jedinou minutu záznamu. V tomto případě se hodí mít aktivní Fotky na iCloudu a funkci Optimalizovat úložiště iPhonu, díky čemuž úložišti výrazně ulehčíte. Mnoho fotografií a videí se však ukládá také v sekci Nedávno smazané. Zde se ukládají veškerá smazaná média, a to po dobu jednoho měsíce. Pokud patříte mezi vášnivé fotografy, tak se zde může nashromáždit několik gigabajtů všemožných dat. Pokud byste chtěli všechny položky z Nedávno smazané vymazat, tak otevřete Fotky, kde sjeďte úplně dolů a rozklikněte možnost Nedávno smazané. Zde vpravo nahoře klepněte na Vybrat, a poté vlevo dole na Smazat vše. Akci samozřejmě potvrďte. Po smazání těchto fotografií a videí už je nebudete schopni znovu obnovit.

Odložte aplikace

Každý z nás má v iPhonu nainstalovaných hned několik různých aplikací či her. Jednoduše řečeno se dá říct, že je každá aplikace a hra rozdělena na dvě části. Konkrétně se jedná o část se samotnou aplikací, druhá část jsou poté uživatelská data, která se vytvořila při používání aplikace (například postup ve hře). Pokud nějakou aplikaci delší dobu nepoužíváte, ale zároveň nechcete přijít o uživatelská data, tak ji můžete tzv. odložit. Tímto se odstraní první část, tedy samotná aplikace, druhá část pak zůstane i nadále v nepozměněném stavu v iPhonu. Chcete-li tuto možnost využít, tak přejděte do Nastavení -> Obecné -> Úložiště: iPhone, kde níže klepněte na konkrétní aplikaci, a poté na Odložit aplikaci. V iOS můžete také nastavit, aby se aplikace při nepoužívání odkládaly automaticky – stačí přejít do Nastavení -> App Store, kde aktivujte Odložit nepoužívané aplikace.

Vymažte cache prohlížeče Safari

Při využívání webového prohlížeče Safari se ukládá do paměti cache. Jednoduše řečeno se jedná o stažená data, díky kterým můžete webové stránky spouštět o mnoho rychleji, jelikož není nutné potřebná data neustále dokola stahovat při každé návštěvě. Stačí se zpětně ohlédnout za tím, na kolika stránkách jste za poslední dny byli – teď si představte, že se z většiny těchto stránek uložila nějaká data. Čas od času byste tedy měli cache v rámci Safari promazat, aby nezabírala hodně místa v úložišti. Toho můžete docílit tak, že přejdete do Nastavení -> Safari, kde sjeďte o kus níže a klepněte na možnost Smazat historii a data stránek. Nakonec potvrďte dialogové okno, které se zobrazí. Data budou smazána ze všech zařízení, která máte přihlášena pod stejným Apple ID. Berte v potaz, že tímto výmazem dojde mimo jiné také k odhlášení ze všech webů, ke kterým jste byli přihlášeni, tak stejně se smaže i historie.