Recenze zubního kartáčku Niceboy ION Sonic: Čistěte si zuby lépe

Pokud jste se někdy setkali se společností Niceboy, zřejmě mi dáte za pravdu, že šlo nejspíše o bezdrátová sluchátka či bezdrátový reproduktor. Niceboy je ale již daleko komplexnější společností. Vedle chytrých hodinek, náramků, akčních kamer a vysavačů nabízí například také sonický kartáček Niceboy ION Sonic. Obstojí Niceboy na poměrně přehuštěném poli zubních kartáčků? Na to se nyní společně podíváme.

Obsah balení

Kartáček vám dorazí v příjemné krabici v bleděmodrobílém designu, který je pro Niceboy dost netypický. Na druhou stranu je balení opravdu příjemné na pohled. Na balení kromě designu produktu narazíte i na několik klíčových technických specifikací, o nichž si ale povíme až o odstavec níže. V balení naleznete manuál, nabíjecí kabel, nabíjecí kolébku, rukojeť kartáčku Niceboy ION Sonic, a trojici kartáčkových hlavic (měkká, střední, tvrdá). Máte tedy možnost vyzkoušet, co vám bude vyhovovat. Potom musíte dokupovat hlavice po dvou kusech za 199 korun.

Technické specifikace

Jedná se o sonický zubní kartáček, který nabídne až 43 tisíc kmitů za minutu. Nabízí celkem 5 režimů čištění (Sensitive, Clean, White, ExtraCare, GumCare), kdy se mění sklon a intenzita kmitů. Je třeba se s nimi pořádně seznámit, protože pokud například kartáček kmitá do boku a vy máte nejtvrdší hlavici, můžete si klidně odřít dáseň. Pro běžnou péči se například hodí režimy Clean a Sensitive. Pro masáž dásní pak ExtraCare. Je tedy na vás, který z nich vám bude vyhovovat.

Ústa se děli na 4 části a pro každou je vhodné vytyčit 30 sekund čištění, na což vás kartáček vždy upozorní zhruba půlsekundovou pauzou. Po 2 minutách se pak vypne. Baterie kartáčku má kapacitu 800 mAh a budete ji dle výrobce nabíjet 8 až 10 hodin. V provozu potom Niceboy ION Sonic vydrží zhruba 40 dní. Samozřejmostí je voděodolnost IPX7. Co se týče rozměrů, šířka i hloubka je 2,6 cm. Jeho výška pak 26 cm.

Design produktu

Kdo někdy měl v ruce (nebo alespoň viděl) elektrický kartáček, nebude designem v žádném případě překvapen. Jde o klasický tyčový kartáček s velmi pohodlnou rukojetí. Na jeho horní straně vidíte kovový pant, na nějž budete nasazovat hlavice. Zkrátka a dobře budete muset užít sílu a hlavici vysunout či nasunout. Žádný specifický mechanismus zde nehledejte. Ovládání je zcela intuitivní. Na přední straně naleznete hlavní tlačítko, kterým budete kartáček zapínat/vypínat a měnit jednotlivé čistící režimy. U jejich nápisů naleznete na kartáčku LED diody, které vám indikují, který režim právě máte zvolen. Také je zde LED dioda indikující stav nabití. Na kartáčku nenaleznete samozřejmě žádný konektor. Niceboy ION Sonic budete vkládat do malé nabíjecí kolébky, v níž bude kartáček postaven. Nutno říct, že se nejedná zrovna o nejpohodlnější řešení. Kartáček do kolébky přesně nepasuje a je tam jistá rezerva. Niceboy ION Sonic tedy musí při nabíjení nutně stát a stačí jen drobné žduchnutí a kartáček spadne. Nemohu ale říct, že by to bylo na škodu. Ačkoli nemohu garantovat (a nedělá to ani výrobce) nějakou odolnost proti pádům, kartáček se mi v koupelně převrhl z umyvadla do něj hned několikrát. A nikdy se nic nestalo. Jistě tedy přežije i případné převrhnutí při nabíjení.

Vlastní používání

Ihned úvodem musím říct, že s elektrickými kartáčky jsem až do nynějška neměl vůbec žádné zkušenosti. Dosud jsem byl věrný „klasice“ a myslím, že jsem v mnoha ohledech prohloupil. Pokusím se vysvětlit. Jelikož jsem na podobnou intenzitu kmitů nebyl zvyklý, prvních zhruba pět čištění bylo, nebojím se shrnout, až nepříjemných. Kartáček kvůli kmitům v ústech velmi šimral a ony dvě minuty byly opravdu „velkým zážitkem“. Poté jsem si zvykl a začal si čištění opravdu užívat. Nikdy jsem neměl pocit, že jsou mé zuby tak dobře vyčištěny. Je zde 5 režimů a musím říct, že nemám žádný oblíbený a zkrátka každý den mám „náladu“ na jiný. Rozdíly mezi jednotlivými režimy pak nejlépe poznáte, když kartáček navlhčíte, neboť právě díky sklonu odstřikující vody nejlépe uvidíte, co kartáček při jednotlivých režimech dělá.

Niceboy ION Sonic je dle mého názoru rovněž ekonomicky výhodnější. Vždy jsem užíval jemné kartáčky, a to ne zrovna ty nejlevnější. Jelikož jsem měl tendenci na hlavici vždy poměrně tlačit, už za 14 dní jsem v podstatě mohl kupovat nový. Kmity v tomto případě vás odradí na kartáček tlačit. Hlavici používám již přes měsíc a stále nevidím známky výrazného roztřepení. Pokud nakoupíte hlavic více (nebo se s ostatními podělíte o zbylé dvě hlavice dodávané v balení), může Niceboy ION Sonic užívat samozřejmě více lidí. Výměna hlavic není v žádném případě problematická. Jen je trochu zvláštní, že je k oddělení hlavice od rukojeti mnohdy opravdu třeba použít velkou sílu, což byste asi jinak nečekali. Nemám ale možnost srovnání s jinými značkami.

Z produktu jsem opravdu nadšen a ačkoli jde o kartáček, je to jeden z nejlepších produktů, který jsem od Niceboy okusil. A máte zde jistotu, že jej budete používat každý den. Samozřejmě, při pohledu na nabídku naleznete dražší kartáčky od značek, které například vyrábějí i zubní pasty. Nicméně jakožto laik a člověk elektrickými zubními kartáčky absolutně nepolíben mohu říct, že oproti ručnímu čištění jde o zcela jiný level ústní hygieny.

Resumé

Závěrem mohu doporučit kartáček skutečně každému. Bez výhrad. Skvělý produkt, který si svou cenu bez problému obhajuje. Cena kartáčku je 999 korun.

