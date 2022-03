Na tomto iPhonu přestává fungovat Twitter. Nepoužíváte jej?

Není žádným tajemstvím, že nároky aplikací na operační systém smartphonu se s přibývajícími funkcemi zvyšují, což jinými slovy znamená, že kvůli nekompatibilitě o ně některé starší modely postupně přichází. Tento osud nyní potkal i iPhone 6, který je sice mezi uživateli i nadále velmi oblíbený a i proto solidně rozšířený, ale kvůli jeho operačnímu systému jej nyní Twitter odstřihl.

Twitter přestal iOS 12, který na iPhonech 6 a 6 Plus běží coby nejnovější možný OS, již na začátku loňského roku. Tehdy to však znamenalo de facto jen to, že v mobilní aplikaci nenabízel nejnovější funkce, avšak stále ji bylo možné pohodlně využívat. To se ale nyní změnilo, jelikož po nejnovější aktualizaci Twitteru přestala aplikace na “šestkách” zcela fungovat a jediná možnost, jak na Twitter přistupovat, je tak buď skrze prohlížeč, nebo skrze klienta třetí strany.

Ačkoliv není ukončení podpory ničím neobvyklým, pravdou je, že vývojáři aplikací o tomto kroku prakticky vždy informují své uživatele dlouho dopředu, aby se na novinku mohli připravit. To se ale tentokrát překvapivě nestalo, takže ukončení přišlo doslova jako blesk z čistého nebe. O to zajímavější bude, zda se Twitter k celé záležitosti nějak vyjádří, jelikož v tuto chvíli čelí vlně kritiky za svou nekomunikativnost.