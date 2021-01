5 tipů v aplikaci Twitter pro iPhone, které byste měli znát

Pokud se vás někdo zeptá na nejpopulárnější sociální síť, tak většina z vás odpoví nejspíše Facebook či Instagram. Pravdou každopádně je, že se čím dál tím populárnějším stává především Twitter, který mnoho uživatelů preferuje právě před Facebookem. Lidé Twitter jednak používají kvůli tomu, že nespadá pod impérium s názvem Facebook, a jednak kvůli tomu, že se mohou rychle, stručně a přehledně dozvědět potřebné informace, a to kvůli limitu 280 znaků na jeden příspěvek. Jestliže jste si nedávno Twitter založili, popřípadě pokud se o něm chcete dozvědět něco nového, tak v tomto článku najdete 5 tipů pro tuto aplikaci. Vrhněme se přímo na věc.

Kontrola a odebrání relací

Twitter, stejně jako ostatní sociální sítě, můžete využívat prakticky na jakémkoliv zařízení. Nejčastěji uživatelé Twitter sledují samozřejmě na iPhonu, mimo to pak třeba na osobním počítači. Čas od času se ale můžete přihlásit také na nějakém cizím zařízení, například ve škole či v práci. Pokud máte podezření, že má k vašemu účtu přístup také někdo jiný mimo vás, popřípadě pokud si jen chcete zkontrolovat, kde všude jsou aktivní relace vašeho účtu, tak samozřejmě můžete. Stačí v aplikaci Twitter klepnout vlevo nahoře ikonu menu, a poté dole na Nastavení a soukromí. Zde rozklepněte kolonku Účet a níže pak Aplikace a relace. Otevře se nové okno, kde klepněte na možnost Relace, čímž se veškeré aktivní zobrazí. Konkrétní či všechny relace zde můžete také odebrat.

Zprávy od kohokoliv

Internet je dobrý sluha, ale zlý pán, a proto byste se měli chránit co možná nejlépe to jde. Klasicky vás na všech sociálních sítích může jednoduše po vyhledání profilu kontaktovat. Ve většině případech se může jednat o kamarády či rodinu, čas od času se ale objeví nějaký neznámý uživatel, který vás z neznámého důvodu kontaktuje. Samozřejmě na zprávy odpovídat nemusíte, každopádně pokud na Twitteru vůbec nechcete, aby vás mohl kdokoliv kontaktovat, tak tuto možnost můžete zatrhnout. Stačí vlevo nahoře klepnout na ikonu menu, a poté dole na Nastavení a soukromí. Poté se přesuňte do sekce Soukromí a bezpečnost, kde stačí pomocí přepínače deaktivovat funkci Povolit žádosti o soukromou zprávu od kohokoli.

Automatické přehrávání videí

Pokud si v rámci nějaké sociální sítě projíždíte hlavní stránku, tzv. feed, a narazíte na nějaké video, tak se ve výchozím nastavení automaticky spustí jeho přehrávání, bez dotázání. Některým uživatelům tohle vyhovuje, jelikož ihned mohou zjistit, zdali se určité video v prvních sekundách zaujme. Poté tady ale jsou takoví jedinci, kteří automatické přehrávání videí nesnáší. I na Twitteru máte naštěstí možnost volby a funkci auto-play můžete jednoduše deaktivovat. Stačí vlevo nahoře klepnout na ikonu menu, a poté dole na Nastavení a soukromí. Jakmile tak učiníte, tak níže rozklikněte sekci Využití dat a nakonec se přesuňte do záložky Videa přehrávat automaticky. Pro kompletní deaktivaci automatického přehrávání videí zvolte možnost Nikdy.

Potvrzení o přečtení

Prakticky všechny populární aplikace disponují funkcí, která dokáže odesilateli zobrazit, zdali a kdy si příjemce přečetl konkrétní zprávu. Jednoduše tak můžete zjistit, zdali vás někdo například ignoruje. Na jednu stranu je tato funkce samozřejmě skvělá, na druhou stranu ale můžete být často obviněni z toho, že si zprávu „přečtete“, ale ihned neodpovíte, jelikož zrovna musíte udělat něco jiného. Naštěstí si ale i v rámci Twitteru můžete nastavit, zdali bude na vašem profilu potvrzení o přečtení aktivní, tedy zdali se ostatním uživatelům bude zobrazovat, zdali jste si nějakou zprávu přečetli. Chcete-li potvrzení o přečtení deaktivovat, tak vlevo nahoře klepněte na ikonu tří čar a z menu dole vyberte možnost Nastavení a soukromí. Zde nahoře rozklepněte sekci Soukromí a bezpečnost, kde sjeďte níže a pomocí přepínače deaktivujte možnost Zobrazovat potvrzení o přečtení.

Obrázky a videa ve vysoké kvalitě

K Twitteru se můžete jednoduše připojit kdekoliv, kde máte přístup k internetu. Je tedy jedno, zdali jste zrovna doma na Wi-Fi, anebo jedete autobusem a jste připojeni k mobilním datům. I v současné době ale mají obyčejní jedinci často problém získat přístup k levným mobilním datům. Často tedy platí obrovské částky za relativně malé balíčky dat. S tím samozřejmě nic moc nezmůžeme a nezbývá nám nic jiného, než se přizpůsobit a data šetřit. Na Twitteru si můžete pro šetření dat nastavit, aby se obrázky a videa v plné kvalitě zobrazovaly jen při připojení k Wi-Fi. Pro nastavení klepněte vlevo nahoře na ikonu menu, a poté dole na Nastavení a soukromí. Na další obrazovce vyberte Využití dat, kde už jen stačí rozklepnout možnost Obrázky ve vysoké kvalitě a Video ve vysoké kvalitě, kde vyberte možnost Pouze na Wi-Fi (anebo Nikdy).