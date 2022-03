Apple už nepotřebuje, abyste telefon měnili rok co rok

Posledních pár let se nám, fanouškům a milovníkům Applu, může zdát, že nemáme příliš důvod vzít produkty, které máte a vyměnit je za ty nové, právě představené. Přitom každý fanoušek Applu by to rád udělal a pokud má tu možnost po finanční stránce, tak se roky předtím těšil na to, co Apple představí a už se viděl s novým iPhonem, iPadem nebo čímkoli dalším v ruce. Věřím, že i vám a nejen mě se však může zdát, že poslední dobou není moc pádných důvodů pro výměnu toho, co již máte za něco nového a to neplatí zdaleka jen u špičkových modelů Applu, ale například i u dnes již prodávaného iPhone SE třetí generace.

Zrovna moje máma je spokojená s iPhone SE druhé generace a když jsem se ji ptal, zda chce tu novou, tak se na telefon jen nevěřícně podívala a pak se mě zeptala, v čem je ten zásadní rozdíl, který by ona využila a proč bych ji kupoval nový telefon, když ten její umí vše, co potřebuje. V ten moment si uvědomíte, že Apple nemá příliš argumentů, které by vás nebo vaše blízké přesvědčily o tom, že si novinku máte koupit. Ovšem jak se zdá, tak se o to ani nesnaží a to je poměrně zajímavé. Zatímco dříve přicházela každá řada nových iPhonů s něčím, co bylo opravdu zjaímavé a inovativní a to i u takzvaných „s“ modelů, tak poslední dobou tomu tak není a Apple v podstatě počítá s tím, že si svůj iPhone 12 Pro necháte klidně až do iPhone 14 Pro nebo iPhone 15 Pro.

Jak se zdá, tak jej to vůbec netrápí, protože je stále spousta lidí, kteří zkrátka chtějí přejít z Androidu na Apple nebo mají dva, tři roky starý iPhone, který už stojí za to přece jen vyměnit za něco novějšího. Apple si v posledních letech uvědomil dvě zásadní věci, aby to tak mohl dělat a stále mu to finančně vycházelo a investoři byli spokojeni. První věcí je fakt, že zkrátka telefony, tablety a nebo například i sluchátka mají svůj největší technologický skok za sebou a doba, kdy rok co rok bylo možné z hlediska technologií přinést něco zcela nového, je již za námi a budeme muset ještě pár let čekat na to, kdy a zda vůbec ještě někdy podobné období přijde. Navíc jak se zdá, tak lidé ani příliš novinky nevyhledávají a například ohebné telefony, které se považovaly za další revoluční věc, jsou pořád jen okrajovou záležitostí pro pár fajnšmejkrů a to i přesto, že jejich ceny výrazně klesly.

Druhá a to ta zcela zásadní věc je, že Apple prodal již více než dvě miliardy iPhonů a i když velká část z nich je již nefunkční nebo skončila v šuplících, i tak existuje dostatek uživatelů, kteří i když mění dva, tři roky staré telefony, tak tvoří obrovské množství prodejů novinek. Apple má velmi dobře spočítané, kolik uživatelů má jaký telefon, jaké jsou jeho výrobní kapacity a kolik telefonů dokáže rozdistribuovat mezi lidi a dokázal dosáhnout svého. Stačí mu, že telefon vyměníte jednou za tři roky a přesto se to nepodepisuje na prodejích nových telefonů, protože těch, kteří mění telefon po třech letech je již fakticky více než před pěti lety těch, co kupovali rok co rok nový a v té době ještě téměř vždy revoluční přístroj.