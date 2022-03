Recenze iPad Air 5: Jen malý krůček vpřed

První letošní jablečná konference přinesla hned několik novinek. Vedle iPhonu SE 3. generace, Mac Studia a nového displeje Apple představil také iPad Air 5. generace. Z tohoto produktu nebyl zřejmě nikdo překvapený, jelikož úniky už mnoho týdnů před keynote o novém iPadu Air hovořily. Stejně tak se vědělo téměř vše o hardwaru a čím více se keynote blížila, tím více bylo jasné, že novinek bude pramálo. Vyplatí se tedy pořizovat nový iPad Air 5 či přecházet ze 4. generace? Na to se nyní společně podíváme.

Obsah balení

Nový iPad Air 5 vám po vzoru generace minulé dorazí v klasické bílé krabici, na jejíž přední straně můžete vidět přední část iPadu. Vnitřek taktéž není žádným překvapením. Naleznete zde kromě iPadu pochopitelně také všemožné manuály, adaptér a USB-C/USB-C kabel. Dobrou zprávou je, že Apple stále k iPadu adaptér dodává. Pokud tedy nevlastníte nějakou výkonnější nabíječku k iPhonu, s USB-C/Lightning můžete používat tuto. I když neustálé přehazování kabelů nebude zrovna příjemné, pro někoho může být tento fakt benefitem. Dodávaný kabel má délku 1 metr a adaptér výkon 20W.

Design

Jak už uvádím výše, bylo zřejmé, že změny se budou dít především pod kapotou. Novinka tedy opět přichází s takřka bezrámečkovým displejem od kraje ke kraji. Na přední straně pochopitelně vidíte displej a selfie kameru, což podrobněji rozebereme níže. Horní strana patří průduchům reproduktoru a Power Button tlačítku, ve kterém se skrývá Touch ID. Pravý bok ukrývá magnetický konektor pro Apple Pencil 2, s kterým si tablet rozumí. Na spodní straně tabletu vidíte další dvojici průduchů a USB-C konektor. Na zadní straně pak narazíte na fotoaparát a Smart Connector například pro klávesnici. Provedení tabletu lze jen chválit. Hliník iPadu Aur 5 zkrátka a dobře sluší. Modrá matná barva vypadá skvěle a pokud nemáte s tímto designem zkušenost, občas se nachytáte při pouhém pozorování zpracování. Stejně jako displej i zadní strana zařízení ale trpí na různé nečistoty, otisky a podobně. Vyplatí se tedy mít po ruce vždy nějaký hadřík k případnému očištění. Co se rozměrů zařízení týče, je „pětka“ zcela totožná s generací minulou. Na výšku 247,6 mm, na šířku 178,5 mm a tloušťku pouhých 6,1 mm. Oproti iPadu Air 4 ale tento kousek něco málo přibral. Wi-Fi verze má 461 gramů a Cellular verze podporující taktéž 5G 462 gramů, tedy o 3 a 2 gramy více. Stejně jako u minulé generace pak narazíte na úložiště o velikosti 64 a 256 GB. K dostání je v modré, růžové, vesmírně šedé, fialové a vesmírně bílé variantě.

Displej

Ani v tomto ohledu žádná změna nenastala. I letos tedy dostává do vínku iPad Air 5 10,9″ Liquid Retina Multi‑Touch displej s LED podsvícením, technologií IPS a rozlišením 2360 × 1640 při 264 pixelech na palec (PPI). Potěší taktéž podpora True Tone, barevného gamutu P3 a maximální jas až 500 nitů. Dále tu máme plně laminovaný displej, antireflexní vrstvu, široký barevný rozsah P3 a True Tone. Novinka se taktéž chlubí oleofobní úpravou proti šmouhám. V tomto případě bych ale rád vzpomenul slavnou scénu z filmu Kulový blesk, v níž se babka Jechová hraná Miladou Ježkovou dojde zeptat, zda by mohla vidět sklep. Displej iPadu Air je neustále zapatlaný, špinavý, chytá se na něj prach a s nadsázkou se dá říct, že je produkt zralý na vyčištění po každém použití. Displeji ale nelze upřít kvalitní podání barev, dobré pozorovací úhly a slušný jas. Dále je za nutno dodat, že technologicky se jedná o stejný displej, který vídáme v kalsickém iPadu (tedy bez laminace, antireflexní vrstvy a P3). Základní iPad 9 totiž taktéž disponuje Liquid Retina Multi‑Touch displej s LED podsvícením, technologií IPS a rozlišením 2160 × 1620, což dává shodnou jemnost v podobě stejných 264 pixelů na palec.

Výkon

Ještě den před konferencí se mělo za to, že pětkový iPad Air dorazí s čipem A15 Bionic, jenž tepe v nejnovějších iPhonech. Až v podstatě v den keynote se objevila zpráva o možném nasazení Apple M1, tedy srdce například iPadu Pro. Tyto zprávy se ukázaly k velkému překvapení jako pravdivé. M1 tedy disponuje 8jádrovým CPU a 8jádrovou GPU. Nebývá tomu často, ale Apple zde zmínil, že novinka disponuje celkem 8 GB RAM. Aplikací tedy můžete mít otevřených skutečně dost a sami možná budete překvapeni, jaká aplikace zůstala po nějaké době stále otevřena a připravena k použití. Co se „em jedničky“ týče, na papíře vypadají čísla hezky, ovšem daleko důležitější je sama praxe. Jelikož fotky neupravuji a video nestříhám, spoléhal jsem v testování výkonu především na hry.

Tituly jako Genshin Impact, Call of Duty: Mobile či Asphalt 9 vypadají naprosto parádně. Ostatně Apple na své keynote tvrdil, že jde o tablet jako dělaný na hry. Musím ale podotknout, že stejně dobře si zahrajete i na iPadu Air 4 či třeba již zmíněném iPadu 9. U posledního jmenovaného jsou pouze problémem velké rámečky. Call of Duty je tam tedy, pokud nemáte medvědí tlapu, takřka nehratelné. Výkonem ale i tento starší kousek na současné hry zcela stačí. Ruku na srdce, kvalitních a dobře vypadajících her na smartphony/tablety není dnes mnoho. Dá se ale očekávat v brzké době změna? Těžko říct. Máte-li pocit, že ano a máte v úmyslu hrát hry na iPadu, Air 5 bude na roky dopředu připraven. V současné době si ale obdobně zahrajete i na starších kouscích. Vypozoroval jsem, že nejvíce dává tabletu zabrat Asphalt 9, který vypadá už po roky výborně. Tablet se při něm dosti zahříval a kousal si opravdu velký kus baterie.

Zvuk

Během unboxingu jsem říkal, že mě zvuk iPadu Air 5 poměrně zklamal. Upřímně jsem ale doufal, že změním názor, což se stalo. Tablet disponuje stereem a čtyřmi průduchy reproduktoru. Ihned je nutné říct, že zvuk není nejdynamičtější a pravý audiofil bude zklamaný. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že se jedná o tablet s tloušťkou 6,1 mm a nelze čekat zázraky. Maximální hlasitost je naprosto v pořádku a tu a tam zaznamenáte i basy, převážně pak za situace, kdy máte tablet v ruce. Užijete si příjemný zvuk během sledování filmů i hraní her. Zde je pak jedno plus oproti klasickému iPadu, kdy jste si při hraní na šířku zkrátka a dobře často rukou zacpali jeden reproduktor. Zde tedy nic takového nehrozí a i během hraní si poslechnete stereo.

Touch ID

Abych řekl pravdu, je toto má první zkušenost s produktem, který má Touch ID v horním Power Buttonu. Jestliže jste byli zvyklí na Touch ID v Home Buttonu, čeká vás těžké odvykání. Na každý pád se mi zdá umístění Touch ID nahoru dobrým a přirozenějším krokem. U klasického iPadu je totiž občas dost krkolomné sahat palcem až k tlačítku. Na umístění Touch ID v iPadu Air 5 jsem ale občas zapomněl. Převážně pak v noci, kdy jsem měl tendenci zkrátka sahat na displej a hledat Home Button. Jde ale o otázku několika dní něž si na toto rozpoložení zvyknete. Co mě ale nemile překvapilo bylo zpracování samotného tlačítka. Jasně, funguje a funguje velmi spolehlivě. Avšak na tabletu, který jsem obdržel, je tlačítko dost pohyblivé. V žádném případě není umístěno „napevno“ a při dotyku se dost hlučně pohybuje. Zmiňuji to právě kvůli nedávné diskuzi ohledně kvality zpracování tohoto modelu. Já narazil pouze na tento problém, který mi ale není zrovna příjemný. Pokud máte doma iPad Air 4 či 5 popř. mini 6, zajímalo by mě, zda máte stejný problém. Když jsem se ptal kolegy, který recenzoval iPad Air 4, na nic takového u Power Buttonu nenarazil.

Baterie

V případě Applu není nikdy na konferenci řečeno nic o kapacitě baterie. Na druhou stranu je to celkem fuk a hlavní je, jak dlouho produkt vydrží. V případě iPadu Air 5 je to dle jablečné společnosti až 10 hodin prohlížení webu v síti Wi‑Fi nebo sledování videa, či až 9 hodin prohlížení webu v mobilní datové síti. Tato data se tedy zcela shodují s iPadem Air 4 či iPadem 9. Tablet je možné nabíjet i každý druhý den, pokud ho budete používat rozumně při normálně nastaveném jasu. Rozumným používáním mám na mysli typicky vyhnutí se hraní her. Obzvláště již zmíněný Asphalt 9 bere z tabletu skutečně dost „šťávy“. Pokud tedy oželíte hraní nejnáročnějších her, dá tento kousek v pohodě celý den. Dodávaným 20W USB‑C napájecím adaptérem pak tablet nabijete zhruba za 2 až 2,5 hodiny.

Fotoaparát a video

Než se pustíme do hodnocení fotek, zprvu vás musíme zahltit nějakým čísly. Zadní fotoaparát má 12 MP s clonou ƒ/1,8 a nabídne až 5násobný digitální zoom. Taktéž tu máme pětičlenný objektiv, automatické zaostřování technologií Focus Pixels, možnost fotit panoramatické fotografie (až 63 megapixelů). Smart HDR 3, Fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem, automatickou stabilizací obrazu a sekvenční režim. Za sebe musím říct, že si nedokážu představit fotit iPadem. Jde samozřejmě o velké zařízení a focení s ním mi není zrovna příjemné. Na každý pád mě ale fotky velmi příjemně překvapily. Jsou ostré a na „první dobrou“ relativně povedené. Je ale fakt, že jim chybí „barevná živost“ a snímky i za dobrých světelných podmínek se mi zdají dost zašedlé. I nadále bude tedy váš primární fotoaparát s nejvyšší pravděpodobností iPhone. Kde mě ale iPad překvapil, tak jsou to noční fotky. Ne že by zde snad byl noční režim, který vykouzlí nádhernou fotku, ale M1 má tendenci fotky dost přisvětlovat. Tedy ani fotografie za tmy není úplně špatná.

Významným zlepšením pak přišla přední kamera, kde Apple nasadil 12 MP ultrširokoúhlý fotoaparát se 122° zorným polem, clonou ƒ/2,4 a Smart HDR 3. Byť tedy zde došlo navýšení ze 7 na 12 MP, stále žádné zázraky nečekejte. Během Face ID bude ale obraz ostřejší. Super je pak funkce centrování záběru, kdy vás kamera bude sledovat i za situace, kdy se pohybujete po místnosti. Jde-li vám též o video, novým iPadem Air 5. generace pořídíte (zadním fotoaparátem) 4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps, 1080p HD video při 25 fps, 30 fps nebo 60 fps nebo 720p HD video při 30 fps. Jste-li fanoušky zpomalených záběrů, potěší možnost zpomaleného videa o rozlišení 1080p při 120 fps nebo 240 fps. Oproti předchozí generaci se může novinka chlubit rozšířeným dynamickým rozsahem pro video až při 30 fps. Selfie kamerou lze natáčet 1080p HD video při 25 fps, 30 fps nebo 60 fps.

Resumé

Zřejmě jste si všimli, že jsem v recenzi tento kousek srovnával s iPadem Air 4 a iPadem 9. Důvod je prostý, uživatelským zážitkem se od sebe moc neliší a troufám si říct, že z iPadu Air 4 bude zcela totožný. Samozřejmě zde máme M1, čili podstatný nárůst výkonu. Vylepšení se dočkala taktéž selfie kamera. Ale co dál? Je přítomnost čipu M1 argumentací ke koupi? Nechám to na vás. Řadím se mezi uživatele, kteří iPad využívali na distanční výuku, sledování Netflixu, prohlížení internetu a hraní her. Nic víc mi iPad nepřináší. Je tedy na místě několik otázek. Vyplatí se nyní přejít z iPadu Air 4? Ani náhodou. Z iPadu 9? Ještě bych počkal. Nemáte-li iPad žádný a zvažujete, že byste do jablečné rodiny přivítali iPad Air 5, je to zcela v pořádku. Dostanete skvělý a výkonný tablet, který poslouží spoustu let. Je ale třeba mít na paměti, že změn od minulé generace je pramálo a nezachránily by to ani tři čipy M1 Ultra. Cena iPadu Air 5 startuje na 16 490 korunách.

