Na iPhony se chystá hra Afterplace, osobní projekt fanouška starých her

Videoherní minulost není důležitá jen z hlediska jejího neoddiskutovatelného vlivu na současnost průmyslu. Pro mnohé jsou staré hry nostalgií promáčenými vzpomínkami na vůbec první zážitky s digitální zábavou. Stesk po retro hrách se v průmyslu projevuje například využíváním pixel artového grafického stylu, který i přes všechna vylepšení moderních zařízení, stále zůstává věrný rozkostičkovanému vizuálu. Po starých dobrých časech se evidentně stýská i vývojáři Evanu Kicovi. Ten se inspiruje zejména co se týče formálního zpracování. Jeho nadcházející novinka Afterplace je jeho osobním dílem, ale spíše než milostným dopisem těm nejstarším hrám, jde o originální pokus zkombinovat minulost s možnostmi technicky vyspělé současnosti.

Hra se nejvíce inspiruje klasickými hrami ze série The Legend of Zelda. Čeká vás tak dobrodružství viděné z ptačího pohledu, kde budou vaším hlavním pomocníkem jednoduché zbraně, úhybné manévry a mozek schopný vyřešit řadu logických hádanek. Protože je ale Afterplace vyvíjeno speciálně pro telefony, nenajdete v něm žádnou zastaralou formu ovládání. Vývojář se dokonce loučí i s virtuálními tlačítky a nechává hráče samotné si vybrat, jakým způsobem chtějí hru ovládat. Pohodlná forma ovládání je přitom extrémně důležitá vzhledem k tomu, že ve světě Afterplace se můžete lehce ztratit, Všechny jeho části jsou totiž dynamické a před očima se vám bude měnit poloha různých postav i složení různých dungeonů. Hra by měla na iOS vyjít v průběhu letošního června.